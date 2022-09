Obwohl die Stimmung am Markt denkbar schlecht ist, sind im August rund 748 Millionen US-Dollar in den Krypto-Gaming-Sektor geflossen.

Für einen Großteil des Krypto-Markts war das Jahr 2022 bislang eine absolute Katastrophe. Die Marktkapitalisierung fiel seit Anfang des Jahres um knapp eine Billion US-Dollar auf aktuell 1,1 Billion US-Dollar und es gab eine große Anzahl an Projekten, die gehackt wurden. Unter anderem fand in diesem Jahr der bisher größte Hack in der Krypto-Geschichte statt.

Die Stimmung am Krypto-Markt hat sich daher im Laufe des Jahres zunehmend verschlechtert und auch derzeit scheinen sich die meisten Anleger nur wenig für den Krypto-Markt zu interessieren.

Einer der wenigen Sektoren, die sich diesem Trend seit Kurzem zu widersetzen scheint, ist die Krypto-Gaming-Branche. Trotz der enormen Kursverwerfungen an den Märkten wuchsen in den letzten Wochen die Investitionen in Krypto-Gaming-Projekte und auch die Anzahl der Krypto-Gamer scheint wieder anzusteigen.

Anzahl der Krypto-Gamer wächst wieder

Laut dem Krypto-Analyseunternehmen DappRadar, stieg die Anzahl der Spieler von Krypto-Games seit August von rund 800.000 auf derzeit knapp 950.000 Spieler – ein Anstieg von 18,75 Prozent.

Spieler und Handelsvolumen im Vergleich. Quelle: dappradar.com

Eine weitere positive Entwicklunge konnte das Gesamtvolumen der gehandelten NFT-Gaming-Items verzeichnen. Zwischen Juli und August stieg es um 13,25 Prozent. Außerdem geht aus einem Bericht von DappRadar hervor, dass im selben Zeitraum auch die Anzahl der verkauften NFT-Gaming-Items gewachsen ist. Insgesamt sollen demnach 1,3 Millionen NFTs im Krypto-Gaming-Sektor gehandelt worden sein – Anfang Juli lag diese Zahl noch bei 600.000.

Dennoch ist das Handelsvolumen im Krypto-Gaming-Bereich im Vergleich zum Jahresanfang insgesamt immer noch auf einem niedrigen Niveau.

Investoren lassen über 748 Millionen US-Dollar springen

Das hinderte Investoren jedoch nicht daran, weiterhin Hunderte von Millionen US-Dollar in den Nischen-Sektor zu investieren. Im August flossen Investitionen in Höhe von 748 Millionen US-Dollar in Krypto-Gaming-Projekte, 135 Prozent mehr als im Juli 2022.

Laut DappRadar flossen dabei 38 Prozent der Investitionen in Krypto-Gaming-Infrastruktur-Projekte, 33 Prozent in Games und 27 Prozent in Investmentfirmen, die im Krypto-Gaming-Ökosystem aktiv investieren.

Die Gesamtinvestitionen in den Sektor lagen im dritten Quartal bei 1,1 Milliarden US-Dollar.

Investitionen in Blockchain Gaming. Quelle: dappradar.com

Damit sind sie definitiv niedriger als im ersten und zweiten Quartal des Jahres 2022. Dafür ist Krypto-Gaming im Vergleich zu anderen Krypto-Sektoren mittlerweile seit 12 Monaten in Folge mit Abstand am beliebtesten bei institutionellen Blockchain-Investoren.

Bis Ende des Jahres 2022 geht DappRadar davon aus, dass die gesamten Investitionen in Krypto-Gaming bei rund 10,2 Milliarden US-Dollar liegen werden. Das wäre mehr als das Doppelte der vier Milliarden US-Dollar, die 2021 investiert wurden.