TRX-Kursprognose 

Tron-Kursprognose: Folgt auf den Pullback der nächste Anstieg?

Die Kryptowährung Tron (TRX) kann sich im Zuge der jüngsten Schwäche am Markt besser als die Konkurrenz behaupten. Folgende Chartmarken dürften für Anleger laut Kursanalyse in den nächsten Wochen relevant werden.

Stefan Lübeck
Eine Tron-Kryptowährungsmünze sitzt prominent auf einem diagonalen orangen und schwarzen Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Andauernde Korrektur oder zeitnahe Kurserholung bei Tron

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Tron in bearishen Marktphasen das risikofreiere Investment ist
  • Welche Chartziele der TRX-Kurs in den kommenden Monaten anlaufen könnte
  • Wieso die Layer-1 Blockchain von fortschreitender Regulierung in den USA profitieren dürfte

Der Kurs der Layer-1-Blockchain Tron (TRX) zeigt sich trotz der aktuellen Kursschwäche am Krypto-Markt in den letzten Tagen verhältnismäßig unbeeindruckt. Mit einem Kursplus von zwei Prozent in den letzten sieben Handelstagen ist die Kryptowährung der einzige Kursgewinner unter den Top-10 Altcoins. Wie die Chancen für eine andauernde Anstiegsbewegung stehen, verrät diese Kursanalyse.

