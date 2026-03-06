Die US-Börsenaufsicht SEC beendet ihre Klage gegen Tron-Gründer Justin Sun. Ein verbundenes Unternehmen zahlt jedoch eine Millionenstrafe. Welche Folgen hat die Einigung für TRX?

Tron plötzlich wieder im Fokus: Treibt Justin Suns SEC-Deal den Kurs an?

Tron plötzlich wieder im Fokus: Treibt Justin Suns SEC-Deal den Kurs an?

Die US-Börsenaufsicht SEC hat ihre Klage gegen Tron-Gründer Justin Sun sowie mehrere mit ihm verbundene Unternehmen weitgehend beendet. Das geht aus einem Urteil des US-Bezirksgerichts von New York hervor. Die SEC hatte Sun, die Tron Foundation und die BitTorrent Foundation im Jahr 2023 wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze verklagt.

Konkret warf die Behörde den Beteiligten vor, die Token TRX und BTT als nicht registrierte Wertpapiere verkauft zu haben. Zudem beschuldigte sie Sun, den TRX-Kurs durch sogenannte Wash Trades manipuliert zu haben. Auch mehrere prominente Persönlichkeiten sollen laut SEC für Werbebeiträge zu den Token bezahlt worden sein, ohne diese Vergütung offenzulegen.

Justin Suns Firma muss 10 Millionen US-Dollar zahlen

Im Zuge der Einigung wurden die Vorwürfe gegen Sun und die beteiligten Organisationen fallengelassen. Eine mit Sun verbundene Firma, Rainberry, muss jedoch eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von zehn Millionen US-Dollar zahlen. Das Unternehmen verpflichtete sich außerdem, künftig keine täuschenden Marktpraktiken im Zusammenhang mit Wertpapieren anzuwenden, ohne dabei ein Fehlverhalten einzuräumen.

Sun hatte BitTorrent im Jahr 2018 übernommen und ein Jahr später den BTT-Token eingeführt. Während des Verfahrens stellte er wiederholt die Zuständigkeit der SEC infrage. Für den Vergleich akzeptierten die Parteien jedoch die Gerichtsbarkeit des Gerichts.

Tron-Analyse: Steigt TRX wieder?

Der BTT-Token ist nach Bekanntgabe des Urteils gefallen, wohl aber hauptsächlich aufgrund des Rückganges am Gesamtmarkt. Doch wie steht es um den Tron-Kurs? Das zeigt unsere TRX-Analyse:

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,2869 USD (High) und 0,2849 USD (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2869 USD und damit leicht über dem Schlusskurs des Vortags (0,2852 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 27.157.029.479 USD.

Tron konnte zuletzt wieder leicht steigen

Der Kurs notiert über dem EMA‑20 (0,28429 USD) und bildet zuletzt höhere Hochs und höhere Tiefs, was auf kurzfristige Aufwärtsdynamik hinweist. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,2849 USD und im Bereich 0,2820 USD; unmittelbare Widerstände sind 0,2869 USD und der Fibonacci‑Bereich bei 0,2912 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bullish.

TRX-Kurs signalisiert “steigenden Aufwärtsdruck”

Der berechnete RSI (14) liegt bei etwa 69,8 und befindet sich damit am oberen Ende des neutralen Bereichs nahe überkauft. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung mit zunehmenden Aufwärtsgewinnen, was steigenden Aufwärtsdruck signalisiert.

Du willst Tron (TRX) kaufen? Neukunden erhalten bei Coinbase aktuell sogar 30 € in BTC geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe auf der Plattform investieren.

Die aktuelle Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,00918 USD, was auf moderate, leicht erhöhte Schwankungen hindeutet. Marktphase: kurzfristige Konsolidierung mit leicht erhöhtem Risiko bei Rücksetzern unter 0,2849 USD.

Tron-Prognose: Was den Kurs jetzt erwartet

Die kurzfristige Prognose für TRON am 06.03.2026 ist neutral bis leicht bullish. Unterstützungen: 0,2849 USD und 0,2820 USD; Widerstände: 0,2869 USD und 0,2912 USD (Fibonacci‑Level).

Tron könnte wieder steigen

Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,2912 USD würde weiteres Upside eröffnen, während ein Bruch unter 0,2820 USD Verkaufsdruck und erhöhte Volatilität auslösen dürfte. Anleger sollten Momentum‑ und EMA‑Signale nutzen, um Stopps diszipliniert zu platzieren.

Empfohlenes Video Börsen im Panikmodus – Darum hält sich Bitcoin

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden