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Nach Memecoins 

Werden tokenisierte Aktien zum nächsten großen Solana-Narrativ?

Nach dem Memecoin-Hype sucht Solana händeringend nach neuen Wachstumstreibern. Warum tokenisierte Aktien die Lücke füllen könnten.

Johannes Dexl
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Solana-Münze vor dem Logo Solanas.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kann Solana zum Gewinner der Aktien-Tokenisierung werden?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum tokenisierte Aktien Solanas neues Narrativ werden könnten
  • Wie stark der IPO-Hype um SpaceX und Co. den Markt antreibt
  • Welche Risiken bei Aktien-Token im Kleingedruckten lauern
  • Warum echte Onchain-Aktien für SOL der größere Bull Case sind

Tokenisierte Aktien galten lange als Nischenprodukt. Mit dem IPO von SpaceX änderte sich das. Der Börsengang hat gezeigt, wie groß die Nachfrage nach handelbarem Aktien-Exposure auf der Blockchain ist. Nachdem anzunehmen ist, dass sich dieses Muster bei den IPOs von OpenAI und Anthropic wiederholt, dürfte der Markt für tokenisierte Aktien noch einmal deutlich an Aufmerksamkeit gewinnen. Für Solana könnte daraus der dringend benötigte Rettungsanker auf der Suche nach einem neuen Narrativ werden. Schließlich besteht nach dem Ende des Memecoin-Hypes und der nach wie vor enttäuschenden Performance des DePIN-Sektors weiterhin eine tiefe Kluft.

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