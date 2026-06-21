Nach dem Memecoin-Hype sucht Solana händeringend nach neuen Wachstumstreibern. Warum tokenisierte Aktien die Lücke füllen könnten.

Werden tokenisierte Aktien zum nächsten großen Solana-Narrativ?

Werden tokenisierte Aktien zum nächsten großen Solana-Narrativ?

In diesem Artikel erfährst du: Warum tokenisierte Aktien Solanas neues Narrativ werden könnten

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Tokenisierte Aktien galten lange als Nischenprodukt. Mit dem IPO von SpaceX änderte sich das. Der Börsengang hat gezeigt, wie groß die Nachfrage nach handelbarem Aktien-Exposure auf der Blockchain ist. Nachdem anzunehmen ist, dass sich dieses Muster bei den IPOs von OpenAI und Anthropic wiederholt, dürfte der Markt für tokenisierte Aktien noch einmal deutlich an Aufmerksamkeit gewinnen. Für Solana könnte daraus der dringend benötigte Rettungsanker auf der Suche nach einem neuen Narrativ werden. Schließlich besteht nach dem Ende des Memecoin-Hypes und der nach wie vor enttäuschenden Performance des DePIN-Sektors weiterhin eine tiefe Kluft.

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