Im April kommt die Bitcoin-Szene der DACH-Region auf der Swiss Bitcoin Conference zusammen. Drei Tage lang dreht sich in Kreuzlingen am Bodensee dabei alles um das digitale Geld.

Vom 27. bis 30. April 2023 findet im beschaulichen Kreuzlingen am Bodensee die diesjährige Swiss Bitcoin Conference statt. Für drei Tage wird die Schweizer Stadt zum Hotspot für die deutschsprachige Bitcoin-Community. Experten und Entscheidungsträger ziehen nach einem ereignisreichen Jahr für Bitcoin und Co. Bilanz und sprechen über die neuesten Entwicklungen in der Blockchain-Welt. Dabei möchte die Konferenz eine Plattform für den Austausch von neuen Ideen und Wissen rund um die Kryptowährung bieten. Die Teilnehmer erwarten spannende Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden und vor allem ganz viel Networking. Außerdem findet im Zuge der Konferenz eine Preisverleihung statt, in der besondere Bitcoin-Projekte ausgezeichnet werden.

Was dich auf der Konferenz erwartet

Die Swiss Bitcoin Conference findet vom 27. bis 30. April in Kreuzlingen am Bodensee statt.

Industry Days : Am 27. und 28. April finden die Industry Days statt, an denen sich Unternehmer, Start-ups, werdende Entrepreneure und Bitcoiner treffen, um gemeinsam innovative Projekte in geleiteten Workshops zu erarbeiten. Jeder ist willkommen, hier mitzumachen. Parallel bieten die Konferenz Vorträge und Workshops mit weiteren Lerninhalten zu Bitcoin und dem Lightning Network an. Am Freitagabend werden dann die Türen für alle Besucher geöffnet. Die in den Innovations-Workshops erarbeiteten Bitcoin Projekte, werden dem Publikum von den Workshopleitern präsentiert.

Am 28. und 29. April steht die Swiss Bitcoin Conference allen zur Verfügung, die sich für Bitcoin interessieren. Es sind nur deutschsprachige Podiumsdiskussionen, Vorträge und Workshops im Stundentakt auf zwei Ebenen vorgesehen. Bitcoin Award: Am Abend des 29. April werden besonder bedeutende und wertvolle Bitcoin Projekte vorgestellt und ausgezeichnet. Es geht hierbei um die Anerkennung der geleisteten Arbeit für den Bitcoin in den Kategorien Bildung, Community, Open-Source-Softwareentwicklung und Nachhaltigkeit.

VIP Event: Zum Abschluss am 30. April gibt es für alle Sponsoren, Aussteller, VIPs, Whales, Speaker und Helfer ein Special Event auf dem Bodensee.

Tickets für die Veranstaltung gibt es auf der hauseigenen Website der Swissbitcoin Conference. Neben einer Vielzahl namhafter Speaker erwartet die Konferenzteilnehmer außerdem ein mysteriöses Bitcoin-Rabbit-Hole, das die Besucher in Welt von Bitcoin entführen soll und allen Teilnehmern gratis zugänglich ist.

