Sui performte 2024 am besten von allen Top-20-Kryptowährungen. So startet das Ökosystem ins neue Jahr. Und diese Risiken bleiben.

Sui ist auf der Überholspur. Mit fast 400 Prozent Plus performte er unter den Top-20-Coins am besten in 2024. Mittlerweile eine Marktkapitalisierung von fast 16 Milliarden US-Dollar, kurz vor dem Einzug in die Top-10 der Kryptowährungen. Die im Mai 2023 gestartete Layer-1-Blockchain scheint ihr Versprechen des “Solana-Killers” langsam verwirklichen zu wollen. Wenn sie diesen Bullrun ihren größten Konkurrenten einholen würde, wäre das ein Wachstum von mindestens 500 Prozent. Wächst der ganze Kryptomarkt weiter so rasant wie in den letzten Monaten, ist vermutlich noch viel mehr drin. Aber es gibt auch einige Aspekte, die die Euphorie dämpfen können. Ein Blick auf die Leistungen, Herausforderungen und das Potenzial von Sui.

Das sagen die Prognosen zu Sui

Sui startete im Mai 2023 und performte unter den Top-20-Coins am besten in 2024, mit einem Kurszuwachs von 388 Prozent. Viele ernsthafte Kursprognosen zu Sui gibt es derzeit noch nicht, aber die meisten Einschätzungen sind bullish gestimmt.

Rückenwind bekommt die Blockchain vor allem vom Krypto-Guru Raoul Pal. Er tituliert Sui als eine der “Außererwählten”. Etwas pompös, aber was er damit meint: Es gebe jeden Bullrun ein paar neue Blockchains, die fast alle anderen Top-Coins überflügeln. Letztes Mal war es Solana. Dieses Mal, so seine Einschätzung, könnte es Sui sein. Mit Blick auf den gegenwärtigen Chart meint er: “Sui drückt seine Nase gegen die Decke … danach sollte es in den Hyperspace gehen.” Dazu muss man sagen: Raoul Pal ist im Vorstand der Stiftung, die hinter Sui steht. Das sagt er auch offen.

Auch der Vermögensverwalter Grayscale ist bullish, wenn es um Sui geht. Im Dezember 2024 setzte man sogar einen Sui-Trust auf. Dieser richtet sich vor allem an institutionelle Investoren. Sie können damit am Kurs von Sui partizipieren, ohne das Asset selbst halten zu müssen. Der Fund umfasst aktuell allerdings nur rund 13 Millionen US-Dollar. Auch ein Fan der Blockchain, etwas überraschend: Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano. Er sagt: “Sui ist, was Solana hätte sein sollen. Ich denke immer noch, dass der Ansatz von Cardano aufgrund einer Vielzahl an Gründen überlegen ist, aber Sui hat einige echte Innovationen.”

Der Anspruch von Sui

Hinter Sui steht die Firma Mysten Labs, gegründet bereits 2021. Damals arbeitete man noch für Facebook. Der Auftrag: einen Stablecoin bauen, mit dem sich Geld digital so einfach verschicken lässt wie eine E-Mail. Das Projekt hieß Diem/Libra und wurde 2022 eingestellt, aufgrund von Bedenken der US-Gesetzgeber. Doch aus Diem gingen zwei neue Highspeed-Blockchains hervor: Aptos und Sui.

Rund 300 Millionen US-Dollar an Finanzierung sammelt Mysten Labs 2022 für Sui ein. Zu den Investoren gehören die größten Kryptobörsen der Welt, Coinbase und Binance. Der Lebenslauf des Teams von Mysten Labs ist beeindruckend: Apple, Oracle und Microsoft, um nur ein paar der Tech-Giganten zu nennen. Evan Cheng, der seinerseits Chef der Entwicklerabteilung bei Facebook war, ist CEO. Man hat für Sui eine eigene Programmiersprache entwickelt, Move. Sie gilt als besonders leicht zu erlernen und verspricht eine größere Skalierbarkeit. Der Traum, damals wie heute: die Infrastruktur für ein Web3 schaffen, das Milliarden von Menschen nutzen können. Ohne zu viel Komplexität. Oder einfach gesagt: Massenadoption.

Die Technologie hinter der Blockchain

Dabei gibt man sich selbstsicher. Im Interview mit BTC-ECHO sagt einer der Gründer, Kostas Chalkias: “Wir wollten vor allem der “Ethereum-Killer” sein. Solana ist der Erreichung unseres Ziels aktuell noch eine Stufe voraus. Doch Solana hat zwar die Community, aber ich glaube, unsere Technologie ist überlegen.”

Sui überdenkt die Grundpfeiler der Blockchain, um maximale Skalierbarkeit zu erreichen. Es basiert auf Proof of Stake und kombiniert Account-basierte Modelle (wie bei Ethereum und Solana) mit Ansätzen von Bitcoin und Cardano. Daraus entsteht ein objektbasiertes Modell. Transaktionen werden in simple und komplexe Gruppen aufgeteilt, je nach Art der Objekte. Sie können parallel verarbeitet werden, sodass keine Warteschleifen entstehen. Die Folge: geringe Gebühren unter einem Cent, eine niedrige Latenz und extrem hohe Geschwindigkeit. In Testumgebungen erzielte man bis zu 300.000 Transaktionen pro Sekunde.

Damit wäre man nicht nur die schnellste Blockchain, sondern eines der schnellsten Zahlungsnetzwerke der Welt. Im realen Mainnet schaffte man 2023 rund 6.000 Transaktionen pro Sekunde, auch das mehr als die meisten anderen Blockchains. Der erzielte Durchschnitt im Alltag liegt laut einer Studie von Coingecko bei 854 Transaktionen pro Sekunde, direkt hinter Solana mit 1053. Für diesen Speed opfert Sui, wie das fast immer in der Branche ist, einiges an Dezentralität. Nur rund 108 Validatoren sichern das Netzwerk ab. Selbst bei Solana sind es immerhin 1.440 Stück. Das Netzwerk von Sui fiel 2024 auch einmal aus. Die Gründe dafür wurden nicht genannt.

Starker Fokus bei Gaming und DeFi

Ein großer Fokus bei Sui liegt auf Gaming. Und da hat man besonders große Ambitionen: “Unsere Mission ist es, nicht ‘Blockchain-Spiele’ oder ‘Krypto-Spiele’ zu machen“, so ein Teammitglied gegenüber Decrypt: “sondern großartige Spiele, die von großartigen Spieleentwicklern gebaut werden, die Web3 nutzen wollen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern und mehr Engagement und Handlungsfähigkeit zu bieten.“ Diesen Worten folgen Taten. Rund 40 Games sollen in Entwicklung sein. Außerdem hat Sui mit SuiPlay0x1 seine eigene Handheld-Konsole in Entwicklung gegeben. Und eine Partnerschaft für Gaming mit BytePlus, einer Tochterfirma von ByteDance, dem Konzern hinter TikTok.

💥Get ready to play on @SuiNetwork!



📺Watch real gameplay footage of these incredible Mysten Labs' partners: pic.twitter.com/66qlt5n68Y — MystenLabs.sui (@Mysten_Labs) May 1, 2023

Ein anderer Bereich, den man ins Auge fasst: dezentrale Finanzen (kurz DeFi). So bekräftigt Kostas Chalkis, einer der Gründer, gegenüber BTC-ECHO: “DeFi ist offensichtlich das Beste, was momentan in der Blockchain-Branche passiert, weil hier das Geld ist. Wir arbeiten an vielen Algorithmen, um die Erfahrung noch besser zu machen, selbst die Geschwindigkeit so schnell wie möglich zu halten.” Das Ökosystem verzeichnete 2024 große Erfolge. Man wuchs von einem Total Value Locked von rund 250 Millionen US-Dollar auf aktuell über zwei Milliarden US-Dollar. Damit lässt man Konkurrenten wie Aptos, Polygon oder Avalanche hinter sich.

Warum Vorsicht geboten ist

Besonders umstritten bei Sui: die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung. Sie beschreibt alle Coins, die in Zirkulation sein werden. Aktuell sind es nur 30 Prozent, ein Großteil wird über die nächsten Monate und Jahre freigeschaltet. Aktuell steht Sui bereits bei 15 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, vollständig verwässert sind es aber 45 Milliarden US-Dollar.

Fast jeden Monat wird die Gesamtumlaufmenge um 150 bis 300 Millionen US-Dollar an neuen Coins erhöht, später sind es “nur” noch 50 Millionen US-Dollar. Beim Konkurrenten Solana sind bereits 91 Prozent der Coins auf dem Markt. Anders gesagt: Langfristig muss Sui extrem erfolgreich werden, um die monatliche Inflation aufzufangen. Ob man den Coin also langfristig halten will, muss sich jeder selbst fragen.

Außerdem geht die Entwickleraktivität extrem zurück – ein schlechtes Zeichen. Zum Allzeithoch im Mai 2023 gab es rund 5.300 Commits von Entwicklern pro Woche. Aktuell sind es 950. Auch die Zahl der wöchentlich aktiven Entwickler geht zurück, von rund 500 auf rund 140 Entwickler.