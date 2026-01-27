In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Altcoin Sui und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

SUI-Prognose: Druck bleibt hoch – darauf muss man jetzt achten

Der SUI-Kurs zeigt sich im Tageschart erneut unter Druck. Entgegen der zuvor dominierenden Struktur konnte sich der Kurs zwar bullish aus dem Descending Triangle nach oben lösen, der Ausbruch blieb jedoch nicht nachhaltig. Im Bereich des markanten Widerstands um 2,00 US-Dollar kam es zu einer klaren Ablehnung und in der Folge zur Ausbildung eines Double Tops.

Nach dem Scheitern am Widerstandsbereich wurden sämtliche bullishe Vektorkerzen der Aufwärtsbewegung wieder abgeholt. Dieses Verhalten deutet auf ein klares Übergewicht der Verkäuferseite hin. Der Rücklauf verlief dynamisch und führte den Kurs zurück in zuvor relevante Volumenbereiche.

Kurzfristig konnte sich SUI zwar am POC (Point of Control, ein Indikator der das meistgehandelste Preisniveau zeigt) bei rund 1,45 US-Dollar stabilisieren. Diese Reaktion ist jedoch bislang rein technischer Natur und zeigt noch keine Anzeichen nachhaltiger Stärke.

Aktuell notiert SUI unterhalb des 13-Tage-EMA, der als unmittelbarer dynamischer Widerstand fungiert. Solange der Kurs diese gleitende Durchschnittslinie nicht zurückerobert, bleibt das Risiko erhöht, dass die Abwärtsbewegung fortgesetzt wird.

In diesem Fall rückt erneut der untere Supportbereich in den Fokus. Ob diese Zone ein weiteres Mal Kaufinteresse generieren kann, bleibt offen – insbesondere vor dem Hintergrund der zuletzt schwachen Marktstruktur.

SUI Tageschart mit Indikatoren | Quelle: TradingView

Der RSI (Relative Strength Index, ist ein Momentumindikator zur Messung von überkauften und überverkauften Marktphasen) bewegt sich aktuell im neutralen Bereich um die 40-Punkte-Marke. Zwar signalisiert dies keine überverkaufte Situation, gleichzeitig fehlt jedoch jegliche bullishe Divergenz, die auf eine bevorstehende Trendwende hindeuten würde.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence, ein Indikator zur Beurteilung von Trendrichtung und Momentum) bestätigt das fragile Bild. Das Histogramm befindet sich weiterhin im negativen Bereich und zeigt zunehmendes bearishes Momentum. Ein bullisher Crossover ist bislang nicht in Sicht, wodurch die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben erhöht bleibt.

4-Stunden-Chart zeigt SUI im Abwärtstrend

Im 4-Stunden-Chart zeigte SUI zuvor eine sehr konstante Abwärtsbewegung, die schließlich in einem dynamischen Abverkauf mit einer roten Vektorkerze mündete. Dabei wurde der letzte relevante Support klar unterschritten. Der anschließende Spike nach unten führte unmittelbar in eine technische Erholungsphase. Diese Erholung bleibt bislang jedoch fragil. Seit mittlerweile über acht 4H-Kerzen scheitert der Kurs wiederholt an dem 13-EMA, der aktuell als zentraler dynamischer Widerstand fungiert. Die zahlreichen oberen Dochte (Wicks) in diesem Bereich sprechen für anhaltenden Verkaufsdruck und mangelnde Durchsetzungskraft auf der Käuferseite.

Solange es SUI nicht gelingt, den 13-EMA nachhaltig zu überwinden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs erneut nach unten abdreht und die zuvor entstandene blaue Vektorkerze anlaufen könnte. Dieses Szenario würde die bestehende Schwäche bestätigen. Sollte hingegen spürbares Momentum in den Markt kommen, wäre ein nachhaltiger Bruch des 13-EMA das erste positive Signal. In diesem Fall wird ein Vierstundenschluss oberhalb von 1,47 US-Dollar entscheidend. Erst darüber würde sich das kurzfristige Chartbild spürbar aufhellen und Raum für eine weiterführende Erholung eröffnen.

SUI 4-Stunden Chart mit Indikatoren | Quelle: Trading View

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 135.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

