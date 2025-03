In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf SUI und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

SUI stabilisiert sich weiterhin an der 2-US-Dollar-Marke, wobei der Support aus dem November des vergangenen Jahres bislang ausreichte, um den Kurs aufzufangen. In diesem Preisbereich wurde ein hohes Handelsvolumen verzeichnet, was die Unterstützung zusätzlich stärkt. Die Heatmap (links oben im nachfolgenden Chart) zeigt, dass SUI bereits sämtliche verfügbare Liquidität auf der Unterseite abgeholt hat.

Ein nachhaltiger Aufwärtsschub wird jedoch erst möglich sein, wenn Bitcoin (BTC) ebenfalls Stärke zeigt. Sollte SUI einen Anstieg verzeichnen, dürfte die 3-US-Dollar-Marke eine entscheidende Hürde darstellen. Dort treffen der 50er EMA und der 200er EMA aufeinander, wodurch dieser Bereich einen massiven Widerstand bildet. Ein Durchbruch über diese Zone könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und möglicherweise einen neuen Aufwärtstrend einleiten.

Umgekehrt bleibt die 2-US-Dollar-Marke essenziell. Ein nachhaltiges Unterschreiten könnte zu einer stärkeren Korrektur führen und den Kurs weiter unter Druck setzen. Die kommenden Tage dürften daher richtungsweisend sein – insbesondere in Abhängigkeit von der Gesamtmarktentwicklung.

SUI Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Short-Delta dominiert, aber Potenzial für eine Aufwärtsbewegung

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein Short-Delta. Die Heatmap der Liquidation Levels (oben links im nachfolgenden Chart) verdeutlicht, dass in dieser Preisspanne die Short-Positionen die Longs überwiegen. Das bedeutet, dass mehr Liquidität auf der Oberseite zur Verfügung steht, was potenziell zu einer stärkeren Bewegung nach oben führen könnte.

Ein entscheidender Schritt für SUI wäre der nachhaltige Ausbruch über den 50er EMA im 4-Stunden-Chart. Sollte dies gelingen, könnte auch der Widerstand bei 2,39 US-Dollar überwunden werden. Ein erfolgreicher Anstieg über dieses Niveau könnte dazu führen, dass sich die ehemalige Widerstandszone in eine Unterstützung verwandelt, was die Aufwärtsbewegung zusätzlich stabilisieren könnte.

Ein weiteres positives Signal liefert der RSI (Relative Strength Index): Während der Kurs zuletzt ein neues Tief markierte, blieb der RSI stabil – ein Hinweis auf Kaufinteresse in diesem Bereich. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) hingegen gibt aktuell keine klare Richtung vor, da er seitwärts verläuft. Sollte das Kaufinteresse weiter zunehmen, könnte dies den nächsten Impuls für eine stärkere Bewegung liefern. Entscheidend wird sein, ob genügend Momentum aufgebaut werden kann, um den Widerstand nachhaltig zu durchbrechen. Sollte dies nicht gelingen, könnte es zu einer erneuten Korrektur kommen.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.