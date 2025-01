SUI zeigt sich im Tageschart mit einem stabilen Aufwärtstrend. Der Kurs erhält regelmäßig Unterstützung am 50er EMA (Exponential Moving Average), was jeweils zu höheren Hochs und höheren Tiefs führt. Aktuell stößt SUI jedoch an eine rote Widerstandslinie bei 5,50 US-Dollar, wo sich auch beträchtliche Liquidität befindet. Es besteht das Risiko, dass sich hier ein M-Pattern ausbildet. Erst wenn der 50er EMA im Tageschart durchbrochen und anschließend nicht mehr zurückerobert wird, wäre der Aufwärtstrend ernsthaft gefährdet. In diesem Fall könnte SUI die Liquidität in tieferen Kursbereichen aufsuchen.

Zudem ist eine bearishe Divergenz beim RSI (Relative Strength Index) erkennbar, da der Indikator zu fallen beginnt, während der Kurs weiter steigt. Allerdings gibt es keine Garantie, dass dies zu einem Kursrückgang führt. Beim letzten Mal, als SUI am RSI-Wert von rund 50 Punkten stand, stieg der Kurs weiter an. Es empfiehlt sich dennoch, Vorsicht walten zu lassen.

SUI Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Mögliche Korrektur und Liquiditätszonen im Fokus

Im 4-Stunden-Chart deuten mehrere grüne Vektorkerzen auf eine Kursbewegung hin, bei der SUI gegebenenfalls eine gewisse Korrektur nach unten durchlaufen könnte, insbesondere nach der jüngsten Aufwärtsbewegung. Das Bild der Liquidation Levels (oben links im Chart) zeigt, dass es deutlich mehr Long- als Short-Positionen gibt, was kurzfristig auf eine gewisse Anfälligkeit für einen Rücksetzer hindeutet. Hinzu kommt, dass der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ein nachlassendes Momentum signalisiert.

Allerdings bedeutet dies nicht zwingend, dass SUI fallen muss. In einem bullish geprägten Marktumfeld und angesichts des aktuellen Hypes um den Coin könnte der Kurs durchaus weiter ansteigen. Allerdings ist angesichts der starken Volatilität Vorsicht geboten – insbesondere wenn Bitcoin bestimmte Kursregionen ansteuert. Die Bewegungen von BTC haben erfahrungsgemäß erheblichen Einfluss auf die Kurse zahlreicher Altcoins, einschließlich SUI.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.