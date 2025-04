In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf SUI und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

SUI vor dem Ausbruch? Auf diese Chartmarken kommt es jetzt an

Im Wochenchart zeigt sich ein klares Bild: SUI befindet sich seit sechs Wochen unter dem 50er Weekly EMA und scheitert bislang an jedem Versuch, diese wichtige Marke nachhaltig zu durchbrechen. Dennoch gelingt es dem Kurs, konstant Support an der grünen Linie zu finden, was auf eine stabile Käuferbasis hinweist.

Die Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart) offenbart, dass beim Rückfall auf 1,70 US-Dollar signifikante Liquidität freigesetzt wurde – ein Bereich, der den darauffolgenden Anstieg begleitete. Es ist nicht auszuschließen, dass der Kurs diese Zone nochmals anläuft, bevor eine nachhaltige Aufwärtsbewegung einsetzt.

Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) auf dem Wochenchart liefert erste positive Signale: Das negative Momentum im Histogramm nimmt spürbar ab. Ein baldiger Übergang ins positive Terrain wäre ein starkes Indiz für eine bevorstehende Trendwende – vorausgesetzt, Bitcoin unterstützt diese Entwicklung durch Stabilität oder eigene Kursgewinne. Ein Bruch über den 50er Weekly EMA auf dieser Zeitebene wäre ein deutliches Kaufsignal.

Die nächsten Wochen bleiben somit richtungsweisend für SUI.

SUI Wochenchart & Heatmap (Quelle: TradingView)

Tageschart: Bildet sich ein W-Pattern zur Bestätigung der Bodenbildung?

Im Tageschart hält der Support an der grünen Linie bislang zuverlässig stand – kein Schlusskurs ist bisher darunter gefallen. Mit dem jüngsten Anstieg entstand eine grüne Vektorkerze, die historisch betrachtet oft nochmals angelaufen wird. Dieses Kursverhalten könnte die Ausbildung eines klassischen W-Patterns begünstigen, ein bullish zu wertendes Muster.

Gelingt es SUI, dieses Muster zu vollenden, wäre ein Anstieg über den 50er EMA im Tageschart wahrscheinlich. Im Anschluss könnte die rote Vektorkerze darüber ins Visier genommen werden – ein potenzieller Kursweg in Richtung des 200er Daily EMA. Bei einem Rücklauf auf den 50er EMA wäre es essenziell, diese als neuen Support zu etablieren.

Die Liquidationsanalyse (oben rechts im nachfolgenden Chart) zeigt ein klares Bild: Aktuell dominieren die Short-Positionen deutlich. Mit einem Short-Delta von rund 350 Millionen US-Dollar ist ausreichend Liquidität vorhanden, um bei einer Aufwärtsbewegung einen Short Squeeze auszulösen und damit zusätzlichen Kaufdruck zu generieren.

SUI steht somit unmittelbar vor einer möglichen größeren Bewegung – entscheidend wird sein, ob die wichtigen technischen Marken überwunden werden können.

SUI Tageschart mit Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

