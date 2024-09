Auch in dieser Woche zeigt sich der Kryptomarkt wieder von seiner volatilsten Seite. Während Bitcoin und Ethereum endlich einen Aufwärtspush erleben durften, konnten auch einige Altcoins davon profitieren. BTC-ECHO hat sich die drei größten Gewinner der Woche genauer angeschaut. Mit dabei sind: Sui (SUI), Bittensor (TAO) und Popcat (POPCAT).

Sui (SUI): +50,9 Prozent auf die Woche

Platz 1 diese Woche geht mit starken 50,9 Prozent Kurszuwachs an Sui. Sui hat sich nicht nur kurzfristig gut entwickelt – auch im größeren Kontext sticht der Coin hervor: In den letzten 30 Tagen liegt das Plus bei 78 Prozent und auch auf Jahressicht konnte der Coin um ganze 241 Prozent zulegen. Aktuell handelt der Kurs bei 1,51 US-Dollar.

Sui wird oft als potenzieller “Solana-Killer” bezeichnet, da die Technologie theoretisch überlegen sein soll. Die Entwickler nutzen dieselben Codebasen und arbeiten mit der Programmiersprache Rust, genau wie bei Solana. Dennoch steht Sui immer wieder in Kritik, aus gutem Grund: Die Tokenomics von Sui sind derzeit einfach nicht optimal. Im Mai 2024 gab es einen enormen Token Unlock, bei der rund 10 Prozent der Gesamtmenge auf den Markt kamen. Das hat einen Verkaufsdruck ausgelöst und den Kurs stark belastet. Von einem Höchststand von 25 US-Dollar fiel Sui auf unter einen US-Dollar. Diese massive Freischaltung führte zu einem deutlichen Ausverkauf. Auch jetzt kommt jeden Monat eine nicht unbeachtliche Menge an SUI in den Umlauf. Von der vollständig verwässerten Bewertung von etwa 15 Milliarden US-Dollar sind aktuell noch immer gerade mal 27 Prozent der Token im Umlauf. Das bedeutet, dass noch ein erheblicher Verkaufsdruck von Investoren auf den Markt zukommen dürfte.

SUI auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Bittensor (TAO): +45,2 Prozent in 7 Tagen

Auch der KI-Coin Bittensor (TAO) gehört diese Woche zu den Top-Performern: Er hat um satte 45,2 Prozent in den letzten 7 Tagen zugelegt. Aber nicht nur innerhalb der letzten Woche performte der Coin gut, sondern bereits das ganze Jahr über schon gehört der Coin zu den großen Gewinnern mit nahezu 700 Prozent Kurssteigerung. Aktuell handelt der Kurs bei 413 US-Dollar.

Laut den Daten von Coinglass befindet sich das Open Interest auf einem neuen Allzeithoch. Das bedeutet nicht nur, dass weiterhin das Interesse am Coin wächst, sondern auch, dass durch die vielen gehebelten Positionen die Kursrally noch weiter nach oben gepusht werden könnte.

Bittensor hat sich als eines der signifikantesten Projekte in der aktuellen Welle des KI-Krypto-Hypes etabliert. Ziel ist es, den Zugang zu Künstlicher Intelligenz zu dezentralisieren und damit die Abhängigkeit von großen Technologieunternehmen zu verringern. Auch wenn das Netzwerk stabil läuft, muss es sich in Sachen Leistungsfähigkeit noch mit zentralisierten Giganten wie ChatGPT messen. Trotzdem gilt Bittensor als die derzeit wichtigste dezentrale Alternative zu den traditionellen Big-Tech-KI-Firmen.

Der TAO-Token ist genau wie Bitcoin auf 21 Millionen Token limitiert. Dazu gab es keine Pre-Sales oder private Investoren – selbst die Gründer mussten ihre Token durch Mining verdienen. Ähnlich wie bei Bitcoin wird die Emission der Token alle 10,5 Millionen Blöcke halbiert. Das erste Halving steht für September 2025 an.

TAO auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Popcat (POPCAT): +41,6 Prozent in einer Woche

Auch wenn der Hype um Memecoins mittlerweile etwas zurückgegangen ist, schafft es ein Token diese Woche dennoch auf die Liste: Mit 41,6 Prozent innerhalb einer Woche landet der Solana Memecoin Popcat auf Platz 3 der Top-Performer der Woche. Der Kurs liegt aktuell bei 0,90 US-Dollar und die Marktkapitalisierung beträgt knapp 891 Millionen US-Dollar.

Was steckt hinter der Popcat-Rally? Zum einen sind es die zentralisierten Börsen, die große Bestände halten und den Preis kurzfristig beeinflussen können – sowohl nach oben als auch nach unten. Popcat wird nicht mehr ausschließlich On-Chain gehandelt, sondern ist mittlerweile auch auf zentralisierten Börsen wie Binance oder KuCoin vertreten, die neben dem Verwahren der Token für ihre Kunden auch aktives Market-Making betreiben. Laut den On-Chain Daten von Dune haben die größten Marktteilnehmer dabei in den letzten Monaten einen deutlichen Einfluss auf den Kurs genommen. Der Anteil der Wallets, die mindestens 10.000 US-Dollar in Popcat halten, ist seit Dezember 2023 von etwa fünf auf mittlerweile durchschnittlich 20 Prozent gestiegen.

Zum Anderen ist es auch die steigende Nachfrage durch viele Einzelhändler, die den Preis aktuell nach oben pusht. Insgesamt also eine recht stabile Entwicklung; zumindest vorerst. Damit Popcat aber weiterhin eine überdurchschnittliche Entwicklung hinlegen kann, muss die Akzeptanz durch neue Anleger weiter steigen.