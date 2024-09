SUI, ein sehr volatiler Coin, der Bewegungen von fast 40 Prozent verzeichnete, konnte seinen Abwärtstrend endlich hinter sich lassen, nachdem der 50-EMA im Tageschart durchbrochen wurde und die Tageskerze oberhalb geschlossen wurde. Die gelbe Box, die sich zwischen 0,7530 US-Dollar und 0,8001 US-Dollar befindet, bot soliden Support, als der Kurs wieder zurückfiel und der 50-EMA nicht als verlässlicher Support diente. In der darauffolgenden Aufwärtsbewegung gelang es SUI, den 200-Daily-EMA zu überwinden und weiter zu steigen.

Aktuell tradet SUI bei 1,0955 US-Dollar und stieß knapp an den Widerstand in der roten Box, die zwischen 1,1470 US-Dollar und 1,1711 US-Dollar liegt. Zweimal wurde SUI an diesem Level abgewiesen. Zusätzlich erschwert das hohe Volumen, das laut VPVR an diesem Preislevel gehandelt wurde, einen Durchbruch. Sollte SUI diesen Widerstand überwinden, wenn auch Bitcoin positiv mitzieht, gäbe es laut VPVR keinen signifikanten Widerstand bis zur nächsten großen Volumenszone um 1,50 US-Dollar.

Sui Tageschart (Quelle: TradingView)

Durch die starke Bewegung über den 800-EMA im 4-Stunden-Chart konnte SUI das Hoch in der roten Box anlaufen. Letztlich fehlte nicht viel, um durchzubrechen, und aktuell sieht es so aus, als würde SUI einen Retest eines Support-Levels anstreben, was den Indikatoren die Möglichkeit geben könnte, sich abzukühlen. Sollte der Support an der grünen Linie bei 1,0408 US-Dollar nicht halten, käme der 50-EMA als möglicher Support ins Spiel, wie bereits beim letzten Test, bevor SUI den 800-EMA durchbrach. Mit dem Durchbruch des 800-EMA entstand am 12. September eine Tageskerze mit fast zehn Prozent Zuwachs, was auf erhebliches Volumen und Liquidität in diesem Bereich hinweist. Diese Marke könnte erneut getestet werden, wobei der 800-EMA als Support fungieren und die blaue Support-Linie bei 0,9384 US-Dollar zusätzlich stützen könnte.

Ein Rücklauf könnte auch durch den RSI signalisiert werden, der keine höheren Hochs verzeichnet, obwohl der Kurs steigt. Dies deutet darauf hin, dass das Kaufinteresse allmählich nachlässt. Auch der MACD unterstützt diese Aussage.

Sui 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.