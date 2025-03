In diesem Artikel erfährst du: Warum sich die Krypto-Community über Solana aufregt

Weshalb für Solana ein Imageschaden entstanden sein könnte

Was das Marketing von Vitalik Buterin lernen kann – trotz der Gefahr eines finanziellen Ruins

Aufwändig war er nicht, aufregend auch nicht, und überhaupt: Wer schaut sich schon freiwillig einen Werbeclip an, der fast drei Minute lang geht. Außer natürlich man greift mit der Botschaft so sehr ins Klo und zieht damit einen so großen Shitstorm auf sich, dass hinterher niemand etwas damit zu tun gehabt haben will. Was war das los in der Solana-Marketingabteilung, fragt man sich, schaut man sich das Video dann doch an, das wohl eine Art Plädoyer für Erfindergeist sein sollte, sich aber eigentlich nur über Geschlechtsidentitäten lustig macht.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.