In diesem Artikel erfährst du: Welche Funktionen das Ledger Stax Wallet hat

Wieso Ledger kein Smartphone bauen wollte

Wie man die User Experience in Krypto verbessern will

Digitale Identitäten, Kunst und Design in Krypto: Das waren einige der großen Themen der Non Fungible Conference in Lissabon vom 28. bis 30. Mai in Lissabon, auf der auch BTC-ECHO für euch unterwegs war. Eines der Highlights: Stax, das neue Produkt von Ledger. Entworfen von Tony Fadell, dem “Vater des iPhones”, soll mehr als nur eine Hardware-Wallet werden. Es wurde 2022 angekündigt und auf der NFC vorgestellt. Geplant ist es noch für diesen Sommer. Vorbestellungen beginnen bald.

BTC-ECHO sprach vor Ort mit Ariel Wengroff, der Leiterin der Kommunikationsabteilung von Ledger. Sie arbeitete vorher für Vice, gründete später ihre eigene Medienagentur und produzierte einen Kurzfilm für Netflix. Forbes wählte sie 2019 in die Liste der 30 unter 30.

