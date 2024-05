Starkes Krypto-Narrativ NEAR Protocol reitet die KI-Welle

Das KI-Narrativ dominiert den Krypto-Markt. NEAR Protocol profitiert mit hohen Kurszuwächsen. Aber was steckt wirklich hinter dem Projekt?

NEAR Protocol reitet die KI-Welle

NEAR Protocol-Kurs

In diesem Artikel erfährst du: Was hinter der NEAR-Kursrallye steckt

Warum die Token-Zentralisierung gefährlich werden könnte

Welche Hindernisse NEAR-Investoren kennen müssen

Wie NEAR zum führenden KI-Coin wurde

Wie kein anderes Krypto-Narrativ dominiert die künstliche Intelligenz (KI) derzeit die Schlagzeilen. Diverse KI Coins verzeichneten seit Jahresbeginn hohe Kurszuwächse, wobei das NEAR Protocol besonders herausstach. Allein in der vergangenen Woche konnte der native NEAR-Token seinen Kurs um fünfzehn Prozent steigern. Mit der Nvidia GPU Technology Conference bekam die KI-Branche jüngst nochmals erhöhte Aufmerksamkeit. Bei der Konferenz trat Illia Polosukhin, CEO und Mitgründer von NEAR Protocol, als Speaker auf. Seitdem gibt es Spekulationen über eine zukünftige Partnerschaft mit Nvidia.

