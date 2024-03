Starkes Krypto-Narrativ NEAR Protocol reitet die KI-Welle

Das KI-Narrativ dominiert den Krypto-Markt. NEAR Protocol profitiert mit hohen Kurszuwächsen. Aber was steckt wirklich hinter dem Projekt?

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark NEAR zuletzt performt hat

Welchen technischen Ansatz das Projekt verfolgt

Warum Zentralisierung eine große Gefahr sein könnte

Welche weiteren Hindernisse sich aufbauen

Wie NEAR zum KI-Hype-Coin wurde

Wie kein anderes Krypto-Narrativ dominiert die künstliche Intelligenz (KI) derzeit die Schlagzeilen. Diverse KI Coins verzeichneten seit Jahresbeginn hohe Kurszuwächse, wobei das NEAR Protocol zuletzt besonders herausstach. Allein in den vergangenen zwei Wochen konnte der native NEAR-Token seinen Kurs beinahe verdoppeln. Nun steht die Nvidia GPU Technology Conference bevor und wird der KI-Branche nochmals erhöhte Aufmerksamkeit verschaffen. Die Konferenz gilt als Maßstab in Sachen Innovation und zeigt die neuesten Fortschritte in Bereichen wie Artificial Intelligence, Datenwissenschaft oder autonome Maschinen. Auch Illia Polosukhin wird in seiner Funktion als CEO und Mitgründer von NEAR Protocol als Speaker auftreten. Das heizt Spekulationen über eine baldige Partnerschaft mit Nvidia an und beflügelt den Kurs.