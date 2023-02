Wo lassen sich Coins am besten staken? Wir haben die bekanntesten Anbieter unter die Lupe genommen.

Staking steht zurzeit in den USA auf dem Prüfstand. So wurde am Freitag bekannt, dass die Krypto-Börse Kraken das Staking-Angebot für US-Kunden vorerst eingestellt hat. Dieser Schritt folgte auf ein aktuell im Raum stehendes Staking-Verbot. Europäische Anleger müssen sich jedoch keine Sorgen machen – hier darf man seine Coins fröhlich weiter stapeln und dafür Zinsen bekommen. Doch wie geht das? Und welcher Anbieter ist der Beste?

Staking: Welche Möglichkeiten gibt es?

Zur Erinnerung: Wer Staking betreibt, unterstützt damit ein Blockchain-Netzwerk bei der Einhaltung des Konsensmechanismus. Dieser nennt sich “Proof of Stake”. Im Gegensatz zum energiehungrigen Proof-of-Work-Mechanismus von Bitcoin muss man dabei keine komplizierten Rechenaufgaben lösen. Vielmehr hinterlegt man seine Coins im Protokoll. So wird man zum “Validator”. Als Belohnung für die Absicherung des Netzwerks erhält man “Staking Rewards”, also Renditen auf den Stake. Gerade für Anleger mit einem längerfristigen Horizont ist das eine gute Möglichkeit, um passives Einkommen zu generieren.

Vorsicht vor Slashing

Wer jedoch beispielsweise Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin, staken möchte, wird schnell an seine Grenzen stoßen. Denn das ist nicht nur technisch sehr aufwändig. Vielmehr benötigt man dafür die stattliche Summe von 32 Ether. Außerdem ist es zwingend notwendig, ständig mit dem Internet verbunden zu sein. Bei einem Ausfall kann es passieren, dass die Staking Rewards gekürzt werden (“Slashing”). Wem das zu viel Aufwand ist, kann einfach auf Broker oder Börsen zurückgreifen, die den Service übernehmen.

Staking: Das sind die beliebtesten Anbieter

Mit aktuell 25 Bewertungen und einem Gesamtranking von 4,44 von 5 ist Bitpanda unser beliebtester Broker. Hier können Nutzer ihre Coins bequem staken. Außerdem ist es hier auch möglich, Aktien, Edelmetalle und weitere Assets zu handeln.

Auch eToro ist bei der BTC-ECHO Community beliebt. Mit 12 Bewertungen und einem Gesamtranking von 4,22 schneidet der Broker und “Social-Trading”-Anbieter gut ab. Auch hier kann man mit wenigen Klicks staken und seine Coins für sich arbeiten lassen.

Binance bietet ebenfalls Staking-Services an. Über das Earn-Programm können Nutzer ihre Coins in die Hände der Börse geben, die das Staking übernimmt. Folglich muss man nur noch auf die Auszahlungen warten. Auch ansonsten hat Binance ein breites Angebot, um passives Einkommen zu generieren. Die Lending und Borrowing-Services sind gut ausgebaut. Die Wertung unserer Leser: 3,76.

