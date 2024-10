Im Interview mit BTC-ECHO verrät der CEO von 21Shares, Hany Rashwan, was er über den Bitcoin-ETF-Markt denkt.

21Shares ist der größte ETP-Anbieter für Kryptowährungen in Europa. Was viele nicht wissen: zusammen mit ARK Invest aus den USA sind sie auch der drittgrößte Bitcoin-ETF-Anbieter, direkt nach BlackRock und Fidelity. Auf der Token2049 in Singapur hat BTC-ECHO den CEO Hany Rashwan getroffen und mit ihm über seine Sicht zum ETF-Sektor gesprochen.

BTC-ECHO: Kannst du uns sagen, wie sich das ETP-Geschäft in den letzten 12 Monaten entwickelt hat?

Hany Rashwan: In den letzten 12 Monaten haben wir unsere führende Position in Europa gefestigt, wo wir nun einen Marktanteil von etwa 42 – 44 Prozent haben. Wir haben neue Produkte eingeführt, einige basierend auf bereits etablierten Trends, wie z. B. den Telegram Toncoin, und andere, die noch früh dran sind, wie Sui. Wir sind auch in Australien und dem Nahen Osten die Nummer eins und haben nun auch in den USA eine starke Position hinter BlackRock und Fidelity.

Wird es vielleicht eine strategische Verschiebung hin zum US-ETF-Geschäft geben, da dort mehr Kapital im Umlauf ist?

Ein Teil dessen, was du siehst, ist auf den Preis zurückzuführen, da sich viele Vermögenswerte noch nicht bei den Höchstständen von 2021 und 2022 befinden. Wir konzentrieren uns auf Marktanteile und das Wachstum bei den zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Solana, Ethereum und Bitcoin. Wir haben im Jahr 2023 Inflows von drei Milliarden US-Dollar gesehen. Unser Fokus bleibt auf Europa, den USA und anderen Regionen. Wir haben Büros in New York und sind stolz auf unsere Schweizer Wurzeln.

Glaubst du, dass es in Europa eine Nachfrage nach ETFs geben wird, oder bleibt der Markt bei ETPs?

Aus meiner Erfahrung interessieren sich die Kunden nicht so sehr für die Bezeichnung ETF oder ETP. Sie legen mehr Wert auf die Struktur des Produkts, wie z. B. physische Absicherung, minimale Abweichungen und Verwahrung bei einem Drittanbieter. In Europa funktioniert der ETP-Rahmen gut, vor allem in der Schweiz, wo ETPs wie börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) behandelt werden.

Wie bewertest du den asiatischen Markt, speziell Hongkong?

Wir haben bereits viele Investitionen von asiatischen Anlegern, hauptsächlich aus der Schweiz, erhalten. Hongkong ist interessant, aber einige lokale Vorschriften erschweren das Produktdesign und verteuern es für den Endkunden. Wir haben hohe Qualitätsanforderungen und würden erst dann dort starten, wenn das Produkt unseren Standards entspricht.

Staking-Produkte scheinen immer wichtiger zu werden. Wie wichtig ist es für 21Shares, Produkte mit Erträgen zu entwickeln?

21Shares hat die weltweit größte Produktpalette an ertragbringenden Produkten, hauptsächlich durch Staking. Wir bieten sowohl Staking- als auch Nicht-Staking-Versionen von Ethereum an, da viele institutionelle Anleger noch keine Genehmigung für das Staking haben.

Glaubst du, dass Staking-ETFs in den USA bald zugelassen werden?

Noch nicht, aber es ist eine Frage der Zeit. Viele Länder erlauben Staking schrittweise, und wir sehen eine langsame Annäherung in den USA. Wir sind zuversichtlich, dass es irgendwann zugelassen wird.

Vielen Dank für das Gespräch.