- Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) unter der Leitung von Caroline D. Pham will erstmals tokenisierte Sicherheiten wie Stablecoins in den US-Derivatemärkten zulassen. Ziel sei es, Kapital effizienter einzusetzen und die Modernisierung des Marktes voranzutreiben.
- Stablecoins werden als “Killer-App” gesehen. Pham betonte, Stablecoins seien die Schlüsseltechnologie für das Sicherheitenmanagement. Die Initiative knüpft an Empfehlungen des President’s Working Group on Digital Assets und des Global Markets Advisory Committee der CFTC an.
- Sie bekommt breite Unterstützung aus der Industrie von Circle, Coinbase, Ripple, Tether und Crypto.com. Die Initiative ist Teil des sogenannten “Crypto Sprint” der CFTC, mit dem die Behörde die USA in eine “Golden Age of Crypto” führen will. Man baut auf früheren Erfolgen mit Pilotprogrammen und regulatorischen Sandboxes auf.
- Mit der Zulassung von Stablecoins als Sicherheiten rückt die CFTC digitale Assets ins Herz der US-Finanzmärkte. Statt nur in Krypto-Ökosystemen genutzt zu werden, könnten Stablecoins künftig regulierte Derivate absichern. Das würde Abwicklungen günstiger, schneller und effizienter machen. Gleichzeitig verleiht die Aufsicht den Token ein neues Maß an Legitimität und öffnet die Tür für ihre breite institutionelle Nutzung.
Empfohlenes Video
Massiver Durchbruch für Stablecoins – Milliarden für Krypto?
Quellen
USDC kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in USD Coin (USDC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum USD Coin (USDC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+