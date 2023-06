Ein neues Kryptogesetz in Japan berechtigt Banken und Finanzinstitutionen dazu, Stablecoins zu veröffentlichen. Die Mitsubishi UFJ Trust, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, plant nun den Start einer Plattform, die ebendas ermöglich soll. Mit der Plattform können Banken Stablecoins, die an verschiedene Währungen gebunden sind, zunächst auf den Blockchain-Netzwerken Ethereum, Avalanche, Cosmos und Polygon arbeiten. Zukünftig sollen jedoch weitere Blockchain-Netzwerke hinzukommen.

Ziel ist es, dadurch Abwicklungsprozesse von Transaktionen zwischen Banken zu beschleunigen, die derzeit ein paar Tage in Anspruch nehmen. Mit Stablecoins können Einzelpersonen und Unternehmen Geldmittel aneinander überweisen, ohne durch das japanische Interbanken-Abwicklungssystem zu gehen. Auf diese Weise könnten daher Millionen von US-Dollar gespart werden und die Transaktionsabwicklung nahezu in Echtzeit auf Blockchain-Netzwerken stattfinden. Die Ausgabe von durch US-Dollar oder Euro gedeckten Stablecoins könnte das Interesse von Unternehmen wecken, die Transaktionskosten senken wollen. Um das in Relation zu setzen: Der Markt für Unternehmenszahlungsabwicklungen beläuft sich auf etwa eine Quadrillion Yen pro Jahr, was im Moment knapp 7,2 Billionen US-Dollar entspricht. Die Blockchain-Netzwerke, die in Zukunft ein Teil dieses Marktes werden, könnten der Adoption des Stablecoin-Projekts daher zugutekommen.

Der Ansatz der MUFJ ähnelt dem des JPM-Coins der US-Bank JPMorgan, der darauf abzielt, Zahlungen wie Anleihetransaktionen zu beschleunigen. Wann genau die MUFJ plant, die Stablecoin-Plattform zu veröffentlichen, ist bislang unklar.

So profitieren die Blockchain-Netzwerke

Die zukünftige Integration der Stablecoin-Plattform von MUFG in den Blockchain-Netzwerken von Ethereum, Cosmos, Avalanche und Polygon kann als ein positives Zeichen für die Adoption von Kryptowährungen gewertet werden. Durch die Unterstützung einer großen Bank wie MUFG wird die Legitimität und das Vertrauen in Kryptowährungen und Blockchain-Netzwerke gestärkt. Dies ist wichtig, da Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Stabilität oft eine Hürde für die breite Akzeptanz von Kryptowährungen darstellen.

Darüber hinaus könnte die Integration von Bank-gestützten Stablecoins die Akzeptanz von Kryptowährungen durch institutionelle Investoren und große Unternehmen erhöhen. Die Verfügbarkeit einer stabilen digitalen Währung, die von einer angesehenen Bank herausgegeben wird, erleichtert den Einstieg von traditionellen Finanzinstituten in den Kryptowährungsmarkt. Dies könnte daher zu einer breiteren institutionellen Akzeptanz führen und das Vertrauen in Kryptowährungen als Anlageklasse stärken.

Ein weiterer Vorteil liegt in einem erweiterten Anwendungsbereich. Die Integration der MUFG Stablecoin-Plattform eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen und Dienstleistungen auf den genannten Blockchain-Netzwerken. Dies könnte zu innovativen Finanzprodukten, Zahlungslösungen und DeFi-Anwendungen führen, die den Alltag der Menschen bereichern und die Nutzung von Kryptowährungen somit weiter vorantreiben.