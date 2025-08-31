App herunterladen
"Solo-Mining kann im Einzelfall lohnend sein" Solo-Mining: Diese Altcoins lohnen sich 2025 besonders

Solo-Mining bleibt eine Nischenstrategie, bietet aber 2025 bei ausgewählten Altcoins reale Chancen. Welche Coins sich lohnen, welche Tools es braucht und warum Bitcoin dabei nur ein Spiel für Nerds ist – wortwörtlich.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs108,471.00 $-0.09 %
Verschiedene physische Krypto-Coins, darunter Ethereum, Dogecoin, Ripple, Litecoin und Bitcoin

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solo-Mining lohnt sich, allerdings nur bei ein paar Altcoins

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Altcoins 2025 für Solo-Mining profitabel sind
  • Welche Plattformen Solo-Mining unterstützen
  • Wie sich Stromkosten auf deine Rentabilität auswirken
  • Warum Solo-Mining mehr als ein Hobby sein kann

Solo-Mining hat einen besonderen Reiz: Wer einen Block findet, bekommt die gesamte Belohnung. Doch die Konkurrenz ist hoch, die Strompreise steigen und spezialisierte Hardware wird zur Pflicht. Dennoch gibt es 2025 mehrere Altcoins, bei denen sich Solo-Mining zumindest theoretisch noch lohnen kann.

