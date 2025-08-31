In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Altcoins 2025 für Solo-Mining profitabel sind
- Welche Plattformen Solo-Mining unterstützen
- Wie sich Stromkosten auf deine Rentabilität auswirken
- Warum Solo-Mining mehr als ein Hobby sein kann
Solo-Mining hat einen besonderen Reiz: Wer einen Block findet, bekommt die gesamte Belohnung. Doch die Konkurrenz ist hoch, die Strompreise steigen und spezialisierte Hardware wird zur Pflicht. Dennoch gibt es 2025 mehrere Altcoins, bei denen sich Solo-Mining zumindest theoretisch noch lohnen kann.
Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Du möchtest die besten Mining-Anbieter vergleichen?
Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO-Vergleichsportal die besten Mining-Möglichkeiten.Zum Vergleich