Solana zeigt sich aktuell auf dem Tageschart technisch stark und handelt weiterhin oberhalb des 50-Tage-EMA. Dieser gleitende Durchschnitt fungiert derzeit als stabile Unterstützung und bestätigt den kurzfristig positiven Trendverlauf.

Für eine nachhaltige Trendwende auf höherer Zeitebene müsste Solana jedoch die nächste bedeutende Hürde überwinden: den Bereich des 200-Tage-EMA sowie den Widerstand im Bereich von etwa 180 US-Dollar. Ein Durchbruch dieser Zone dürfte sich angesichts des dort konzentrierten Handelsvolumens – sichtbar im VPVR (Volume Profile Visible Range) – als anspruchsvoll erweisen.

Die Heatmap (unten im nachfolgenden Chart) zeigt bis zum Bereich um 155 US-Dollar eine erhöhte Liquidität, was kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial ermöglichen könnte. Auffällig ist dabei, dass die Marke von 155 US-Dollar nahezu exakt dem Niveau des 200-Tage-EMA entspricht – ein kritischer Punkt für die weitere Kursentwicklung. Scheitert Solana an dieser Zone, wäre es essenziell, dass der 50-Tage-EMA erneut als Unterstützung fungiert und den Kurs für einen weiteren Ausbruchsversuch stabilisiert.

SOL Tageschart mit Heatmap (Quelle: TradingView)

Die Indikatoren liefern ein gemischtes Bild

Der RSI (Relative Strength Index) nähert sich zunehmend dem überkauften Bereich, was auf eine gewisse Überhitzung hindeutet.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt zwar weiterhin positives Momentum, allerdings nimmt dessen Dynamik allmählich ab – ein Indiz dafür, dass die Aufwärtsbewegung an Kraft verliert.

Solange Solana den 50-Tage-EMA verteidigt, bleibt das übergeordnete Chartbild konstruktiv. Ein nachhaltiger Ausbruch über den 200-Tage-EMA und die 180-US-Dollar-Marke wäre jedoch erforderlich, um eine neue mittelfristige Aufwärtsstruktur zu etablieren. Die kommenden Tage dürften entscheidend sein, ob Solana genügend Stärke aufbaut oder zunächst eine gesunde Konsolidierung einleitet.

4-Stunden-Chart-Analyse: Chancen auf dynamische Fortsetzung

Im 4-Stunden-Chart konsolidiert Solana aktuell unterhalb des 800-Tage-EMA und formt dabei eine mögliche Head-and-Shoulders-Formation, die grundsätzlich als bearish zu werten wäre. Allerdings widersprechen die technischen Indikatoren dieser ersten Einschätzung und zeichnen ein differenzierteres Bild:

Der RSI hält sich stabil oberhalb der 50-Punkte-Marke und beginnt, eine kurzfristige Abwärtstrendlinie nach oben zu durchbrechen. Auch die zugehörige Signallinie wird aktuell überschritten, was auf eine erneute Aufwärtsdynamik hindeutet.

Der MACD zeigt einen klaren Übergang vom negativen in den positiven Bereich im Histogramm, was auf eine wachsende Kaufbereitschaft schließen lässt.

Zusätzlich findet der Kurs derzeit stabilen Halt am 50-Tage-EMA auf 4-Stunden-Basis. Sollte diese Unterstützung verteidigt werden, hätte Solana eine realistische Chance, den 800-Tage-EMA zu überwinden und den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Ein Blick auf die Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt zudem, dass sich in der aktuellen Preisspanne mehr Short-Positionen als Longs angesammelt haben. Ein nachhaltiger Anstieg könnte somit eine Short Squeeze auslösen und zusätzlichen Kaufdruck erzeugen, was eine schnelle Aufwärtsbewegung begünstigen würde.

Trotz eines potenziell bearishen Chartmusters bleiben die technischen Indikatoren und die Liquiditätsstruktur konstruktiv. Gelingt Solana der Bruch über den 800-Tage-EMA, könnte daraus ein dynamischer Aufwärtsimpuls entstehen. Der heutige Handelstag dürfte richtungsweisend für die kurzfristige Entwicklung sein.

SOL 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.