In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Solana (SOL) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im 4-Stunden-Chart von Solana zeigt sich derzeit ein spannendes Szenario. Der Kurs befindet sich in einer kritischen Phase, da Solana aktuell mit dem 200er EMA ringt. Gleichzeitig zieht der 50er EMA weiter nach oben, was potenziell einen positiven Impuls erzeugen könnte, der den Kurs weiter nach oben treiben würde. Der VPVR (Visible Range Volume Profile) verdeutlicht, dass im aktuellen Bereich bereits ein hohes Handelsvolumen aufgetreten ist, was diesen Bereich zu einem starken Widerstand macht. Ein Durchbruch wäre bedeutend, da der Markt hier besonders etabliert ist.

Falls es Solana gelingt, diesen Widerstand zu überwinden, könnte der Kurs die rote Widerstandszone erreichen. Interessanterweise wurde in diesem Bereich bisher vergleichsweise wenig Volumen gehandelt, was darauf hindeutet, dass der Kurs relativ leicht in diesen Bereich vordringen könnte, solange kein erheblicher Verkaufsdruck aufkommt.

Vieles hängt allerdings davon ab, ob Bitcoin an seinem 50er EMA im Tageschart abgewehrt wird oder es schafft, diesen Punkt zu überwinden und den gesamten Markt mit nach oben zu ziehen. Sollte Bitcoin in den kommenden Tagen nach oben ausbrechen, wäre dies auch für Solana ein potenzieller Katalysator für einen Anstieg.

SOL 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Tageschart von Solana – Wird der nächste Widerstand erreicht?

Im Tageschart lässt sich eine klare Struktur erkennen. Sollte Solana den 50er EMA erfolgreich überwinden, liegt das nächste Kursziel bei der roten Widerstandslinie. Diese Zone ist besonders interessant, da auch der 200er EMA in diesem Bereich verläuft, was einen weiteren bedeutenden Widerstand darstellt. Das Überwinden beider gleitenden Durchschnitte könnte entscheidend für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sein.

Sowohl der RSI (Relative Strength Index) als auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigen ein solides Momentum mit Potenzial für weitere Kursanstiege. Der RSI liegt über der 50-Punkte-Marke, was als bullish gewertet wird. Der MACD zeigt auf dem Histogramm positives Momentum, was auf eine verstärkte Käuferdynamik hindeutet.

Besonders hervorzuheben ist auch die aktuelle Situation bei den Liquidation Levels (links unten im nachfolgenden Chart). In der aktuellen Preisspanne wurden nahezu alle Short-Positionen abgebaut. Die verbleibenden Long-Positionen deuten auf ein erhöhtes Long-Delta von 2 Milliarden US-Dollar hin. Diese Konstellation könnte kurzfristig zu weiterem Aufwärtsdruck führen, da viele Anleger auf einen anhaltenden Anstieg setzen.

SOL Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.