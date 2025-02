Im 4-Stunden-Chart von Solana (SOL) fungiert der 50er EMA weiterhin als Widerstand und übt Druck auf den Kurs aus. Zusätzlich trifft Solana in diesem Preisbereich auf den 200er und 800er EMA, was den Aufwärtsdruck weiter erschwert. Der Kurs bewegt sich derzeit weitgehend seitwärts, was teilweise auf die bevorstehende Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten zurückzuführen ist, die die Märkte erheblich beeinflussen könnten. Solana steht damit vor der Herausforderung, eine Vielzahl an gestaffelten EMAs zu durchbrechen, um eine nachhaltige Aufwärtsbewegung einzuleiten.

Sollte es dem Kurs nicht gelingen, sich oberhalb dieser Widerstände zu etablieren, könnte ein erneuter Test tieferer Liquidationszonen folgen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass eine stärkere Marktreaktion – beispielsweise durch Entscheidungen der Zentralbanken oder erhöhte Volatilität bei Bitcoin (BTC) – für einen neuen Impuls sorgt. Falls BTC eine klare Richtung vorgibt, könnte Solana entweder einen starken Ausbruch über die EMAs versuchen oder im Falle weiteren Abwärtsdrucks tiefere Unterstützungszonen anlaufen.

Solana 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Tageschart: Kann Solana den Support verteidigen?

Solana wurde gestern erneut am 13er Daily EMA abgewiesen und könnte nun erneut den 200er Daily EMA anlaufen. Sollte dieser als Support halten, wäre die Formierung eines W-Patterns möglich, was SOL die Gelegenheit bieten würde, den 50er Daily EMA sowie den Widerstand der gelben Zone erneut zu testen. Ob es gelingt, diesen Bereich zu durchbrechen, bleibt abzuwarten. Sollte der 200er Daily EMA jedoch nicht standhalten, wäre es wahrscheinlich, dass der Kurs den Support der weiter unten liegenden grünen Linie testet, wodurch auch der große Daily Wick vollständig gefüllt würde.

Ein maßgeblicher Einflussfaktor bleibt Bitcoin (BTC). Sollte BTC seinen Support verteidigen und der 50er Daily EMA durchbrechen, könnte dies den gesamten Kryptomarkt mit nach oben ziehen. Zudem spielt die allgemeine Marktdynamik eine entscheidende Rolle, da steigende Liquidität und positive makroökonomische Nachrichten die Erholung zusätzlich unterstützen könnten. Falls BTC jedoch weiter schwächelt, könnte sich die Korrektur bei SOL vertiefen, was kurzfristig neue Tiefs zur Folge haben könnte.

Solana Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.