Die Highspeed-Blockchain erreicht ihren höchsten Stand seit Mai 2022. Ethereum hingegen strauchelt. Und so manch einer redet bereits von einem Flippening der etwas anderen Art.

Solana erreicht neues Jahreshoch – Ethereum-Flippening in Aussicht?

Solana erreicht neues Jahreshoch – Ethereum-Flippening in Aussicht?

Nichts scheint Solana derzeit aufhalten zu können. Erst gestern kletterte der SOL-Token in die Top-5 der Kryptos – vor Ripple (XRP). Heute: ein neues Jahreshoch bei rund 87 US-Dollar, Tendenz steigend. Die Gründe für die fulminante Rallye sind derweil gut dokumentiert: FTX-Survival, Airdrop-Fieber und Memecoin-Manie. Doch auch auf fundamentaler Ebene scheinen einige Experten der Krypto-Community von der Blockchain überzeugt. Laut On-Chain-Daten hat die Highspeed-Blockchain ihren größten Konkurrenten, Ethereum, bereits in einigen wichtigen Metriken überholt.

Was noch fehlt: die Marktkapitalisierung. ETH, der Coin der Ethereum-Blockchain, hat in dieser Hinsicht jedoch noch deutlich die Nase vorn. Gut 265 Milliarden US-Dollar zählt Ethereum im Vergleich zu Solanas 36 Milliarden. Und trotzdem: Gemessen in Ether erreicht Solana auch hier ein neues Jahreshoch.

Kann Solana Ethereum auch in Sachen Marktkapitalisierung überholen? Und was würde das für den Kurs von SOL und ETH bedeuten?