So will Solana bald eine Million Transaktionen pro Sekunde schaffen

Es war eine der größten Ankündigungen für Solana der letzten Monate: Der Firedancer-Client der Blockchain ist offiziell im Testnet gelauncht. Das verkündete man letzte Woche auf dem Solana Breakpoint in Amsterdam, der größten Konferenz der Blockchain. Die Folge, ein riesiger Hype: Der Kurs schoss in der Woche um 40 Prozent in die Höhe. Und damit auch die Prognosen: Bis zu 3.200 US-Dollar könne Solana bis 2030 erreichen, verkündete der Vermögensverwalter VanEck in einem Bericht. Der populäre Großinvestor Raoul Pal schüttete noch etwas Holz ins FOMO-Feuer: Das Upgrade sei ein “Quantensprung in Sachen Geschwindigkeit”, nicht nur für Solana, sondern die ganze Branche. Das Ziel: eine Million Transaktionen pro Sekunde. Sie werden in Tests bereits erreicht. Revolutioniert Solana mit dem Upgrade die Krypto-Branche?

