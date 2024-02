So funktioniert das Restaking

So funktioniert das Restaking

In diesem Artikel erfährst du: Was EigenLayer und Restaking auszeichnet

Wie das Restaking auf EigenLayer funktioniert

Strategien zur Qualifizierung auf mehrere Airdrops und Maximierung der Rendite

Die möglichen Risiken durch Restaking und besagte Strategien

Die Erfinder des Restakings, EigenLayer, sind derzeit in aller Munde. Die Gründe dafür sind vielfältig. Aussichten auf gleichzeitige Airdrops bei diversen Ethereum-Projekten, das Sammeln von Restaking-Punkten oder einfach die Chance auf gesteigerte Renditen.

Vor kurzem hob EigenLayer kurzzeitig die Einzahlungslimits für Ethereum-Staking-Token auf. Das Ergebnis: in nur einer Stunde flossen 360.000 gestakte ETH in das Protokoll. Das Total-Value-Locked verdoppelte sich fast. Am 9. Februar schloss sich das Zeitfenster wieder, auch aktuell sind Einzahlungen limitiert (Stand: 22. Februar). Zukünftig sollen die Limits aber dauerhaft aufgehoben werden.