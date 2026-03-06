App herunterladen
Tokenisiertes Silber 

So handelst du Silber auf der Blockchain

Zwischen Edelmetall-Investment und Krypto-Produkt verläuft bei Silber-Token eine schmale Linie. Ob tatsächlich Silber im Tresor liegt oder nur der Preis abgebildet wird, hängt von der Produktstruktur ab.

Timur Yildiz
Bitcoin-Kurs69,979.00 $-3.50 %
Tokenisiertes Silber: Nahaufnahme von Silberbarren

Beitragsbild: Shutterstock

 | Physische Hinterlegung ist bei Silber-Token der entscheidende Unterschied zwischen Metallanspruch und reiner Preisabbildung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Woran du erkennst, ob ein Silber-Token wirklich physisch hinterlegt ist
  • Wie Tokenisierung Silber handelbar macht, ohne dass das Metall bewegt wird
  • Warum Preis-Token, Derivate und Perpetuals etwas grundsätzlich anderes sind
  • Welche Risiken bei Emittent, Verwahrung, Regulierung und Liquidität lauern
  • Wie sich die steuerliche Einordnung je nach Struktur unterscheiden kann

Silber lässt sich inzwischen auch über Blockchains handeln. Doch “tokenisiertes Silber” ist kein einheitliches Produkt. Hinter dem Label steckt eine Bandbreite von Konstruktionen, die sich beim Risiko, bei der Verwahrung und beim rechtlichen Anspruch deutlich unterscheiden. Wer Silber-Token kauft, sollte deshalb zuerst klären, ob es um Metallbesitz geht oder nur um Preisexponierung.

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
