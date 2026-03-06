In diesem Artikel erfährst du:
- Woran du erkennst, ob ein Silber-Token wirklich physisch hinterlegt ist
- Wie Tokenisierung Silber handelbar macht, ohne dass das Metall bewegt wird
- Warum Preis-Token, Derivate und Perpetuals etwas grundsätzlich anderes sind
- Welche Risiken bei Emittent, Verwahrung, Regulierung und Liquidität lauern
- Wie sich die steuerliche Einordnung je nach Struktur unterscheiden kann
Silber lässt sich inzwischen auch über Blockchains handeln. Doch “tokenisiertes Silber” ist kein einheitliches Produkt. Hinter dem Label steckt eine Bandbreite von Konstruktionen, die sich beim Risiko, bei der Verwahrung und beim rechtlichen Anspruch deutlich unterscheiden. Wer Silber-Token kauft, sollte deshalb zuerst klären, ob es um Metallbesitz geht oder nur um Preisexponierung.
