Eine kritische Schwachstelle könnte den Betrieb des Cardano-Netzwerks beeinträchtigen. Bislang sind keine Angriffe bekannt, dennoch bleibt die Bedrohung bestehen.

Sicherheitslücke bei Cardano: Wie groß ist das Risiko für den ADA-Kurs?

Sicherheitslücke bei Cardano: Wie groß ist das Risiko für den ADA-Kurs?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Sicherheitslücke im Linux-Betriebssystem könnte Cardano-Netzwerk gefährden. â³

ADA-Kurs zeigt Anzeichen einer Erholung, bleibt jedoch volatil. â³

Prognosen deuten auf mögliche Kursbewegungen zwischen 0,150 und 0,230 US-Dollar hin.

Betreiber von Staking-Pools werden zu Sicherheitsupdates aufgefordert.

Eine schwerwiegende Sicherheitslücke im Linux-Betriebssystem könnte Teile des Cardano-Netzwerks gefährden, nachdem die Cardano-Organisation Intersect am 30. Oktober eine Warnung an Betreiber von Staking-Pools herausgegeben hat. Die Schwachstelle mit der Kennung CVE-2026-98432 erhielt einen Schweregrad von 9,8 von zehn Punkten und könnte es Angreifern ermöglichen, betroffene Server zum Absturz zu bringen oder unter bestimmten Voraussetzungen sogar die Kontrolle darüber zu übernehmen.

Ein erfolgreicher Angriff könnte die Blockproduktion beeinträchtigen und dadurch die Staking-Belohnungen der Anleger verringern, allerdings lassen sich die hinterlegten ADA auf diesem Weg nicht direkt entwenden. Bislang wurden keine Angriffe auf Cardano-Pools gemeldet, weshalb Intersect die Betreiber auffordert, verfügbare Sicherheitsupdates zu installieren. Könnte sich die Sicherheitslücke auch negativ auf den ADA-Kurs auswirken?

Cardano-Kurs zeigt erste Anzeichen einer Erholung

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Cardano-Kurs zwischen 0,1888 und 0,2015 US-Dollar, bevor er zuletzt bei 0,199 US-Dollar notierte. Gegenüber dem Vortag, als ADA noch bei 0,1915 US-Dollar lag, entspricht das einem Kursanstieg von rund 3,9 Prozent. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf etwa 7,45 Milliarden US-Dollar.

Seit dem 4. November bildet Cardano höhere Tiefpunkte, was auf eine kurzfristige Erholung hindeutet. Der Kurs liegt zudem über der wichtigen 20-Perioden-Durchschnittslinie (EMA-20) bei 0,1938 US-Dollar, die als Orientierung für den kurzfristigen Trend dient. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) signalisiert mit einem Wert von 65,8 eine erhöhte Kaufbereitschaft, ohne bereits auf einen überkauften Markt hinzuweisen. Die positive Entwicklung des MACD-Histogramms deutet ebenfalls auf eine Verstärkung der Aufwärtsbewegung hin.

Die Schwankungsbreite der Bollinger-Bänder liegt bei 0,0104 US-Dollar, wobei die obere Grenze bei 0,1997 US-Dollar und die untere bei 0,1893 US-Dollar verläuft. Damit bewegt sich die Volatilität auf einem moderaten Niveau, weshalb das kurzfristige Risiko als mittel eingestuft wird.

Cardano-Prognose

Für eine Fortsetzung der Erholung müsste Cardano zunächst den Widerstand bei 0,2015 US-Dollar überwinden, bevor die nächste Hürde bei 0,2047 US-Dollar erreicht wird. Sollte ADA nachhaltig über diese Marke steigen, wäre laut der technischen Analyse ein weiterer Kursanstieg in Richtung 0,230 US-Dollar möglich.

Auf der Unterseite liegen die nächsten Unterstützungen bei 0,1946 und 0,1888 US-Dollar, die bei einem erneuten Rückgang Halt bieten könnten. Fällt der ADA-Kurs allerdings unter 0,1888 US-Dollar und gibt auch der RSI nach, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen. In diesem Fall wären weitere Verluste in Richtung 0,182 bis 0,150 US-Dollar denkbar.

Insgesamt bleibt die kurzfristige Prognose für Cardano neutral bis leicht bullisch, solange sich der Kurs über den genannten Unterstützungen behaupten kann. Ein Ausbruch über 0,2047 US-Dollar würde das positive Szenario stärken, ein Rückfall unter 0,1888 US-Dollar dagegen das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent könnte sich der ADA-Kurs zwischen 0,195 und 0,205 US-Dollar bewegen. Dafür müsste der Kurs über dem EMA-20 bei 0,1938 US-Dollar bleiben, ohne den Widerstand bei 0,2015 US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Der RSI würde sich dabei zwischen 50 und 70 bewegen.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent könnte Cardano auf 0,182 bis 0,150 US-Dollar fallen. Dieses Szenario würde eintreten, wenn ADA unter die Unterstützung bei 0,1888 US-Dollar rutscht, der RSI unter 50 fällt und das Handelsvolumen bei weiteren Kursverlusten steigt.

Bullishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent könnte der ADA-Kurs auf 0,205 bis 0,230 US-Dollar steigen. Voraussetzung wäre ein Schlusskurs oberhalb von 0,2047 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen. Zudem müsste der RSI über 70 klettern und der EMA-20 weiter als Unterstützung dienen.