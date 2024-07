Am Krypto-Markt herrscht nach den rapiden Kursverlusten Ernüchterung. Ist der Bullenmarkt schon wieder vorbei? Und wie geht es mit Bitcoin weiter?

In diesem Artikel erfährst du: Was die Gründe für den Markteinbruch sind

Wie der Krypto-Space auf die Turbulenzen reagiert

Warum Adam Back und PlanB weiterhin von einem Bullenmarkt sprechen

Warum die Stunde der "Mutigen" geschlagen hat

Tief durchatmen, alles wird gut. Die Welt geht nicht unter. Auch wenn man den Eindruck auf Twitter gewinnen konnte, als der Krypto-Markt diese Woche plötzlich Kopf stand: fallende Kurse, so weit das Auge reicht. Bitcoin küsste den Boden unter 55.000 US-Dollar, Ethereum schleuderte es unter 3.000 US-Dollar. Und das mit Ansage. Die Vorzeichen standen zuletzt alles andere als günstig. Immense Abverkäufe haben das Krypto-Zugpferd Bitcoin immer weiter aus dem Tritt gebracht. An den enttäuschten Reaktionen in der Social-Media-Bubble ist abzulesen: Erwartet hatte man nach den Verheißungen der letzten Monate etwas anderes.

Mit einem Halving und den ETF-Genehmigungen im Rücken wohl eher Rekordstände am Fließband. Seitdem es im März eine Kostprobe davon gab, lassen die aber auf sich warten. Die Frage, die sich nun alle stellen: Wie geht es weiter? Das Schlimmste sei überstanden, der Bullenmarkt weiterhin im Takt, meinen die, die den “Buy-the-Dip”-Chor anstimmen. Andere rechnen mit weiteren Kurszusammenbrüchen. Und einer weiß es sowieso besser, als alle anderen: Peter Schiff.

Bitcoin unter Beschuss

