Welche Pläne BlackRock und die Wall Street in puncto Tokenisierung schmieden, zeigt das “CoinMarketCap” für Real World Assets (RWAs). Das erwartet uns in den nächsten Monaten.

Die Strategie von BlackRock und Co.

In diesem Artikel erfährst du: Wie BlackRock, Fidelity und Co. tokenisierten Real World Assets den Weg bereiten

Welcher RWA-Sektor gerade besonders schnell wächst

Welche Schritte und Wachstumsperspektiven in den kommenden Monaten zu erwarten sind

Das Buzzword in diesem Krypto-Zyklus ist die institutionelle Krypto-Adoption, wie sie von BlackRock, Fidelity und Co. vorangetrieben wird. Im Mittelpunkt stehen oftmals die Bitcoin und Ether Spot ETFs. Allerdings sind sie nur die Spitze des Eisberges. Während man herkömmliche Verbriefungsformen (ETFs) nutzt, um bestimmten Anlegergruppen einen Zugang zu Krypto zu bieten, gehen die Banken und Vermögensverwalter einen genau entgegengesetzten Weg bei sogenannten Real World Assets, ergo traditionellen Assets in tokenisierter Form.

Dort wird immer stärker von der urkundlichen Wertpapierverbriefung abgelassen und stattdessen auf die Tokenisierung gesetzt. Wirft man einen Blick auf die Webseite RWA.xyz von der Tokenized Asset Coalition, dann bekommt man einen ziemlich guten Eindruck davon, wohin die Reise in den kommenden Monaten bei BlackRock, Goldman Sachs und Co. geht.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden