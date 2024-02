Die Ethereum Gaming Sidechain Ronin konnte seine Nutzerzahl in wenigen Monaten verdreifachen. Das steckt hinter der Kursrallye von RON.

Blockchain Gaming gilt bei vielen Krypto-Experten schon seit Langem als einer der Sektoren, mit dem größten Potenzial im nächsten Bullrun. Die Gaming-Blockchain Ronin zählt dabei neben Projekten wie Immutable X, Sui und Solana zu einem der Kandidaten, denen in diesem Sektor die höchsten Aussichten auf Erfolg zugesprochen werden. Ronin wurde 2022 von den Machern des Spiels Axie Infinity ins Leben gerufen, ist eine Ethereum Sidechain und speziell für Blockchain Gaming konzipiert. Obwohl der Hype um Axie Infinity in den vergangenen Jahren deutlich abgeflacht ist, hat sich um die Gaming-Blockchain in den letzten Monaten eine immer größere Community gebildet.

Mittlerweile beheimatet das Ronin-Netzwerk nicht mehr ausschließlich das Spiel Axie Infinity, sondern eine bunte Palette an immer beliebteren Blockchain-Spielen. RON, der native Token des Netzwerks, profitiert derzeit von dieser Entwicklung und ist allein in den letzten 30 Tagen um über 90 Prozent angestiegen.

In diesem Artikel erfahrt ihr:

Welche Spiele verantwortlich für den Boom auf Ronin sind

Was uns On-Chain-Daten über den Status quo von Ronin verraten

Warum der RON-Kurs aktuell so stark steigt

Ob man jetzt bei RON einsteigen sollte

Darum explodiert die Nutzerzahl auf Ronin