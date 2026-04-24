Die Listung bei Robinhood bringt Zcash einer breiten Masse näher. Auch der Kurs reagiert positiv auf die gestiegene Nachfrage. Diese Chartmarken werden nun relevant.

Die Kryptowährung Zcash wurde kürzlich auf der Handelsplattform Robinhood gelistet und damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Robinhood zählt zu den bekanntesten Trading-Apps weltweit und ermöglicht Millionen von Privatanlegern den einfachen Zugang zu Aktien und Kryptowährungen. Durch die Aufnahme von Zcash erweitert die Plattform ihr Krypto-Angebot und öffnet den Privacy-Coin für eine deutlich größere Nutzerbasis.

$ZEC is now available to trade on Robinhood Crypto, including NY. pic.twitter.com/68xgDsNDJm — Robinhood (@RobinhoodApp) April 23, 2026

Die unmittelbaren Auswirkungen zeigen sich bereits im Handelsgeschehen. Das Handelsvolumen von Zcash stieg im Zuge der Listung deutlich an und legte um rund 50 Prozent auf etwa 533 Millionen US-Dollar zu. Die erhöhte Liquidität deutet darauf hin, dass sowohl neue als auch bestehende Marktteilnehmer verstärkt auf den Coin aufmerksam geworden sind und Positionen aufbauen.

Auch beim Kurs hinterlässt die Entwicklung Spuren. Zcash verzeichnete im Zuge der gestiegenen Nachfrage einen Anstieg von rund 8,02 Prozent in den letzten 24 Stunden und konnte damit kurzfristig zulegen. Was die charttechnische Situation jetzt verrät.

Zcash Kurs und Struktur

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 350,79 US-Dollar (High) und 335,11 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten drei 4h-Candles; der aktuelle Schlusskurs liegt bei 343,58 US-Dollar. Gegenüber dem Vortagesschluss von 321,54 US-Dollar entspricht das einem Anstieg von rund 6,86 %. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 5,7 Milliarden US-Dollar. Diese Bewegung zeigt kurzfristige Käuferaktivität nach dem Breakout der Vorperiode.

Der Zcash-Kurs ist Anfang April stark angestiegen, folgte dann jedoch einer längeren Seitwärts- und leichten Abwärtsphase. Aktuell stabilisiert sich der Kurs wieder und nähert sich der 20-Tage-EMA, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Auch die Bollinger Bänder ziehen sich nach der hohen Volatilität wieder zusammen, während sich der Kurs zuletzt Richtung oberes Band bewegt.

Der RSI hat sich nach einem überkauften Zustand deutlich abgekühlt und liegt nun im neutralen Bereich. Wichtige Marken bleiben bestehen, mit einem Widerstand um 390 bis 400 US-Dollar und einer Unterstützung bei etwa 221 US-Dollar. Der Bereich um 340 US-Dollar wird kurzfristig entscheidend für die weitere Entwicklung.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA‑20 (328,73 US-Dollar) und bildet in den letzten 48 Stunden überwiegend höhere Hochs und höhere Tiefs, zuletzt jedoch eine leichte Seitwärtskonsolidierung um 343 US-Dollar. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 335,11 USD, gefolgt von 320,00 US-Dollar; unmittelbare Widerstände sind 350,79 USD und 353,14 US-Dollar (Fibonacci). Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, ist die Lage technisch bullisch bis neutral.

Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei ca. 69,7 und signalisiert kräftiges Kaufmomentum, aber Annäherung an überkaufte Bereiche. Das Histogramm zeigt weiterhin positive Beschleunigung, zuletzt mit leichter Abflachung, was auf anhaltenden Aufwärtsdruck mit kurzfristiger Ermüdung hindeutet.

Zcash Volatilität und Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell etwa 42,95 US-Dollar, was auf erhöhte, aber keine extremen Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungs-/Akkumulationsphase mit moderatem Risiko für schnelle Richtungswechsel.

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Kurzfristige Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bullisch: Kurs über EMA‑20, starkes Momentum, aber technische Überhitzung möglich. Wichtige Unterstützungen: 335,11 US-Dollar und 320,00 US-Dollar; Widerstände: 350,79 US-Dollar und 353,14 US-Dollar (Fibonacci). Ein nachhaltiger Ausbruch über 353,14 US-Dollar würde das Pfadbild Richtung 368,47–386,25 US-Dollar öffnen, während ein Bruch unter 320,00 US-Dollar den Druck Richtung 300,00 US-Dollar erhöhen dürfte. Du solltest Positionen an klaren Triggern und definierten Invalidationslevels ausrichten.

Es drei mögliche Szenarien für den weiteren Kursverlauf von ZCash. Im neutralen Szenario bewegt sich der Kurs weiterhin in einer Spanne zwischen rund 335 und 360 US-Dollar, während sich der RSI im mittleren Bereich stabilisiert und der Kurs nahe der EMA-20 bleibt. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird mit etwa 50 Prozent angegeben, was auf eine Fortsetzung der aktuellen Seitwärtsphase hindeutet.

Im bullischen Szenario könnte ein Ausbruch über den Bereich von etwa 353 US-Dollar den Kurs in Richtung 386 US-Dollar treiben. Voraussetzung dafür ist ein nachhaltiger Anstieg mit zunehmendem Momentum. Fällt der Kurs hingegen unter die Marke von 320 US-Dollar, würde das bearishe Szenario greifen, bei dem weitere Verluste bis in den Bereich um 300 US-Dollar möglich sind.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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