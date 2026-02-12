Die Aktie des Neobrokers Robinhood (HOOD) taumelte zuletzt deutlich gen Süden. Welche Kursmarken Anleger laut Chart jetzt im Blick haben müssen.

Robinhood-Aktie: Darum könnte sich die Kursschwäche fortsetzen

In diesem Artikel erfährst du: Warum dem Neobroker trotz anhaltendem Wachstum weitere Kursabschläge drohen

Wieso die Korrekur am Krypto-Markt den Kursen von Robinhood und Coinbase zu schaffen macht

Welche Kursmarken für die HOOD-Aktie kurz- und mittelfristig relevant werden

Der Neobroker Robinhood (HOOD) vermeldete in dieser Woche sein neustes Zahlenwerk. Zwar konnte der US-Broker seine Gesamtumsätze weiter steigern, verfehlte jedoch die hochgesteckten Analystenerwartungen. Nach schwachen Zahlen aus dem Bereich Krypto-Trading rutschte der Aktienkurs um mehr als 15 Prozent auf ein neues Jahrestief ab. Welche Kursmarken für Robinhood nun in den Anlegerfokus geraten und welche Implikationen die Unternehmenszahlen für den Konkurrenten Coinbase haben könnten.

