Ripple zündet die nächste Wachstumsstufe: Steigt XRP jetzt wieder?

Ripple setzt verstärkt auf den Stablecoin RLUSD und den XRP Ledger für Spenden, Forschung und Finanzprojekte. Kann der Kurs davon profitieren?

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple veröffentlicht Impact Report 2025 mit Fokus auf soziale und wirtschaftliche Initiativen.

XRP-Kurs schwankt aktuell zwischen 1,0092 USD und 1,0799 USD, Marktlage bleibt neutral bis leicht bärisch. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Ripple hat seinen Impact Report 2025 veröffentlicht und stellt darin den Ausbau seiner sozialen und wirtschaftlichen Initiativen in den Mittelpunkt. Nach Unternehmensangaben sind seit 2018 mehr als 250 Millionen US-Dollar in gemeinnützige Projekte geflossen.

RLUSD und XRP Ledger im Einsatz für soziale und wirtschaftliche Initiativen

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Stablecoin RLUSD. Ripple nutzte ihn nach eigenen Angaben für Spendenprogramme, die Finanzierung kleiner Unternehmen sowie humanitäre Hilfsprojekte. Zudem berichtet das Unternehmen über den wachsenden Einsatz des XRP Ledgers. Demnach wurden 2025 unter anderem neue Anwendungen für tokenisierte Vermögenswerte, grenzüberschreitende Zahlungen und Blockchain-Forschung aufgebaut.

Ripple verweist in dem Bericht auf Partnerschaften mit Universitäten, Hilfsorganisationen und Finanzinstituten. Insgesamt zählt das Unternehmen inzwischen 62 Hochschulpartner weltweit und beziffert die Förderung wissenschaftlicher Blockchain-Projekte seit 2018 auf 74 Millionen US-Dollar.

Für den Krypto-Markt könnte der Bericht vor allem deshalb relevant sein, weil Ripple die praktische Nutzung seiner Infrastruktur weiter ausbauen will. Je stärker RLUSD und der XRP Ledger im Alltag eingesetzt werden, desto größer dürfte auch das Interesse institutioneller Marktteilnehmer an dem Ökosystem werden. Das könnte langfristig auch für den XRP-Kurs an Bedeutung gewinnen. Doch wie steht es um den Ripple Coin aktuell?

XRP-Kurs: Das bewegt den Ripple Coin

In den letzten 12–24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 1,0092 USD (Tief 00:00 UTC) und 1,0799 USD (Hoch 25.06. 12:00 UTC) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Aktuell notiert XRP bei 1,0361 USD und liegt damit rund −3,36 % unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (1,0721 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 64.495.377.776 USD.

XRP im Tauchgang I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert klar unter dem EMA-20 (1,0716 USD) und zeigt zuletzt eine Abfolge aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Naheliegende Unterstützung liegt beim Intraday-Tief 1,0092 USD, unmittelbarer Widerstand bei EMA-20/1,0716 USD und dem jüngsten Tageshoch 1,0799 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

XRP “nahe der überverkauften Marke”

Der RSI (14) liegt bei 31,05 und bewegt sich im unteren Bereich nahe einer überverkauften Marke. Das Histogramm zeigt abnehmende negative Balken, was auf eine leichte Abschwächung des Abwärtsmomentums hindeutet.

Wer sich mit XRP und Co. eindecken will, kann das auf Coinbase tun. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Die aktuelle Bollinger-Bänder-Breite beträgt ca. 0,1078 USD (Upper 1,1305 USD / Lower 1,0227 USD). Die Bänder sind moderat weit geöffnet — Marktphase: erhöhte Volatilität mit konsolidierendem Charakter, solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt.

XRP-Prognose: Wann steigt der Kurs wieder?

Neutrales Szenario: XRP pendelt weiter zwischen Unterstützung und Widerstand

Mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 55 Prozent gilt aktuell eine Seitwärtsbewegung als wahrscheinlichstes Szenario. Dafür müsste sich der RSI über 30 stabilisieren, gleichzeitig aber unter der Marke von 50 bleiben. Der Ripple Coin würde sich dann weiter zwischen der Unterstützung bei 1,0092 US-Dollar und dem EMA-20 bei 1,0716 US-Dollar bewegen. Ein erstes Kursziel läge in diesem Fall zwischen 1,00 und 1,08 US-Dollar.

Bullisches Szenario: Ausbruch über 1,0799 US-Dollar eröffnet neues Aufwärtspotenzial

Für eine Fortsetzung der Erholung muss XRP den Widerstand bei 1,0799 US-Dollar überwinden und diesen auf Tagesschlussbasis bestätigen. Gleichzeitig sollte der Kurs den EMA-20 zurückerobern und der RSI über 50 steigen. Gelingt dieses Zusammenspiel, rückt der Bereich zwischen 1,08 und 1,16 US-Dollar als nächstes Kursziel in den Fokus.

Bärisches Szenario: Bruch der 1,0092-US-Dollar-Marke könnte Verkaufsdruck verstärken

Fällt XRP dagegen unter die Unterstützung bei 1,0092 US-Dollar, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Bestätigt ein RSI unter 30 den Abwärtsimpuls und steigt das Handelsvolumen, könnte der Kurs in den Bereich zwischen 0,92 und 0,99 US-Dollar zurückfallen. Weitere Unterstützung wäre dann erst wieder unterhalb der Marke von 1,00 US-Dollar zu finden.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.