In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Ripple (XRP) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Der mittelfristige Aufwärtstrend bei XRP bleibt im Tageschart weiterhin intakt. Die aufwärtsgerichtete weiße Trendlinie wurde bislang nicht unterschritten – ein technisches Signal für anhaltende Trendstabilität. Aktuell testet der Kurs ein vorheriges lokales Hoch, das sich bislang als valide Unterstützung behauptet.

Zusätzlich verläuft in diesem Bereich des 50er EMA, der als dynamischer Support fungiert und die Relevanz dieser Zone weiter unterstreicht. Solange die Trendlinie und der Bereich um den EMA gehalten werden, bleibt das übergeordnete Setup technisch konstruktiv.

Im Fokus steht nun der markante Widerstandsbereich bei 2,70 US-Dollar. Ein nachhaltiger Bruch über diese Zone hätte potenziell erhebliches Aufwärtspotenzial zur Folge. Unterstützend wirkt dabei die Heatmap (unten links im Chart), die oberhalb des aktuellen Kursniveaus eine deutliche Ballung an Liquidität zeigt. Ein Durchbruch in diesen Bereich könnte daher dynamisch ausfallen, da Short-Positionen in diesem Umfeld möglicherweise unter Druck geraten.

XRP Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)



4-Stunden-Chart: Potenzielles Reversal-Muster deutet auf bevorstehenden Ausbruch

Im 4-Stunden-Chart formiert sich derzeit eine potenzielle inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation – ein klassisches Umkehrmuster, das auf einen bevorstehenden Richtungswechsel hindeuten kann. Auch wenn die Struktur nicht idealtypisch ausgebildet ist, bleibt sie technisch relevant.

Die grüne Unterstützungszone spielt hierbei eine Schlüsselrolle: Sollte sie halten, könnte ein Anstieg über den 50er EMA im 4-Stunden-Zeitrahmen erfolgen, ein wichtiger Zwischenschritt für ein nachhaltiges Reversal.

Aktuell zeigen sich die Indikatoren noch richtungsoffen: Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) bewegt sich im neutralen Bereich, während der RSI (Relative Strength Index) ebenfalls keine eindeutige Tendenz aufweist. Dieses Gleichgewicht lässt Spielraum für eine impulsive Bewegung in beide Richtungen.

Besonders interessant ist die aktuelle Verteilung der Liquidationen (oben links im nachfolgenden Chart): In der betrachteten Preisspanne überwiegen klar die Short-Positionen. Die Mehrheit der Long-Positionen wurde bereits bereinigt, was die Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Short Squeeze im Falle eines bullischen Ausbruchs erhöht.

XRP 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Der kurzfristige Kursverlauf bleibt eng an die Dynamik von Bitcoin gekoppelt. Sollte BTC eine positive Richtung einschlagen, könnte dies als Katalysator für eine Aufwärtsbewegung bei XRP dienen. Die technische Struktur ist solide – der Markt wartet nun auf ein klares Signal.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.