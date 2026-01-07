App herunterladen
Kursanalyse 

Ripple-Kursprognose: Ist das der Start einer nachhaltigen Kursrallye?

Ripple (XRP) konnte einen Befreiungsschlag initiieren und bis an die 200-Tagelinie vordringen. Folgende Kursmarken sollten Anleger laut Chart nun zwingend im Blick behalten.

Stefan Lübeck
XRP-Kurs2.20 $-2.18 %
Eine Nahaufnahme einer XRP-Kryptowährungsmünze mit ihrem Logo, vor einem Stapel von XRP-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ripple (XRP) gehört seit Jahresbeginn zu den stärksten Altcoins

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie es mit dem XRP-Kurs bei einer anhaltenden Kursstärke weitergehen dürfte
  • Wieso die Bullen jetzt am Drücker bleiben müssen, um die Erholungsbewegung nicht zu gefährden
  • Welche Kursziele bei Ripple kurz- und mittelfristig entscheidend werden

Der Kurs von Ripple (XRP) kann sich seit Jahresbeginn deutlich gen Norden vorarbeiten. Auf Wochensicht gewinnt der XRP-Kurs um 18 Prozentpunkte hinzu. Mit aktuell 2,23 US-Dollar taxiert der Altcoin nun jedoch wieder unweit einer wichtigen charttechnischen Widerstandsmarke. Auf diese Kurslevels kommt es für Anleger jetzt an.

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
