Ripple (XRP) konnte einen Befreiungsschlag initiieren und bis an die 200-Tagelinie vordringen. Folgende Kursmarken sollten Anleger laut Chart nun zwingend im Blick behalten.

Ripple-Kursprognose: Ist das der Start einer nachhaltigen Kursrallye?

In diesem Artikel erfährst du: Wie es mit dem XRP-Kurs bei einer anhaltenden Kursstärke weitergehen dürfte

Wieso die Bullen jetzt am Drücker bleiben müssen, um die Erholungsbewegung nicht zu gefährden

Welche Kursziele bei Ripple kurz- und mittelfristig entscheidend werden

Der Kurs von Ripple (XRP) kann sich seit Jahresbeginn deutlich gen Norden vorarbeiten. Auf Wochensicht gewinnt der XRP-Kurs um 18 Prozentpunkte hinzu. Mit aktuell 2,23 US-Dollar taxiert der Altcoin nun jedoch wieder unweit einer wichtigen charttechnischen Widerstandsmarke. Auf diese Kurslevels kommt es für Anleger jetzt an.

