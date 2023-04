Trotz eines Kurssprungs im Vormonat März gelang es Ripple nicht einen nachhaltigen Ausbruch zu generieren. Zwar stieg der XRP-Kurs nach mehreren positiven News temporär auf ein neues Jahreshoch bei 0,58 US-Dollar an, jedoch misslang erneut eine Bestätigung oberhalb der blauen Widerstandszone zwischen 0,51 US-Dollar und 0,55 US-Dollar. In der Folge rutschte der XRP-Kurs am gestrigen Mittwoch, dem 26. April, zurück bis an den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (EMA200) (blau) bei 0,43 US-Dollar ab. Solange sich Ripple oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie stabilisiert, ist die Käuferseite vorerst aber weiter am Drücker. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter den horizontalen Support bei 0,40 US-Dollar würde das Chartbild wieder eintrüben.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares XRP/USD auf Bitfinex

Ripple: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 0,47 USD, 0,51 USD, 0,55 USD, 0,65 USD, 0,69 USD, 0,75/0,78 USD, 0,86/0,89 USD, 0,94/1,00 USD

Die erhoffte Richtungsentscheidung ist vertagt. Momentan taxiert der XRP-Kurs im Niemandsland. Solange die Bullen keine nachhaltige Kursdynamik generieren können und den Bereich der Hochs aus dem Herbst 2022 angreifen und in der Folge den starken Widerstand bei 0,56 US-Dollar nachhaltig überwinden, sind die Anstiegschancen aus charttechnischer Sicht begrenzt.

Gelingt eine Rückeroberung der 0,47 US-Dollar, muss Ripple sodann auch die Marke von 0,51 US-Dollar überwinden. Erst dann kommt eine Richtungsentscheidung bei 0,55 US-Dollar wieder in Betracht. Gelingt den Bullen eine Stabilisierung oberhalb dieses Make-or-Break Levels, darüber, kommt es in der orangen Zone zu einer mittelfristigen Richtungsentscheidung. Neben dem Jahreshoch verläuft in dieser Zone auch das 38er Fibonacci-Retracement der übergeordneten Abwärtsbewegung.

Initiiert die Käuferseite hier einen Befreiungsschlag, laut das erste Kursziel 0,65 US-Dollar. Hier scheiterte der XRP-Kurs zuletzt im Mai 2022. Ein Sprung darüber aktiviert weitere Kursziele bei 0,70 US-Dollar und 0,75 US-Dollar. Die lila Zone zwischen 0,75 US-Dollar und 0,78 US-Dollar fungiert als mittelfristiges Anstiegsziel. Hier findet sich auch das übergeordnete 50er Fibonacci-Retracement der kompletten Abwärtsbewegung vom Hoch im April 2021.

Erst wenn auch diese Resistzone durchbrochen ist, könnte der XRP-Kurs weiter Fahrt in Richtung der Vorjahreshochs um 0,89 US-Dollar aufnehmen. Durchschlägt Ripple dieses übergeordnete Kursziel, ist aus charttechnischer Sicht auch ein Durchmarsch die in die maximal ableitbare Zielzone zwischen 0,94 US-Dollar und 1,00 US-Dollar nicht ausgeschlossen.

Ripple: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 0,42/0,40 USD, 0,38 USD, 0,36 USD, 0,33 USD, 0,31/0,29 USD

In letzter Sekunde war die Verkäuferseite zurück auf dem Parkett und verhinderte Ende März einen bullishen Marktstrukturwechsel. Der XRP-Kurs korrigierte in den letzten 4 Handelswochen um mehr als 20 Prozentpunkte. Solange der Kurs unterhalb der blauen Zone gedeckelt bleibt, ist eine Korrekturausweitung jederzeit möglich. Ein erstes Indiz wäre ein Rückfall unter den EMA200 samt Abwärtsbeschleunigung in Richtung gelbe Supportzone. Korrigiert der Ripple unter die 0,42 US-Dollar wird es zwischen 0,40 US-Dollar und 0,38 US-Dollar spannend.

Bleibt die Käuferseite hier abstinent, dürfte der XRP-Kurs den Kreuzsupport aus roter Abwärtstrendlinie und Tiefs aus dem März bei 0,36 US-Dollar ansteuern. Gelingt es den Bären diesen Bereich ebenfalls zu unterbieten, könnte Ripple auf direktem Weg bis in die lila Unterstützungszone zurückfallen. Hier muss eine Stabilisierung einsetzen, um einen Abverkauf zurück in Richtung der Jahrestiefs abzuwenden. Eine Unterschreitung der 0,33 US-Dollar würde Ripple bis in den Bereich der Schlüsselsupport der letzten 12 Monaten zwischen 0,31 US-Dollar und 0,29 US-Dollar führen.

Der Blick auf die Indikatoren

Beide Indikatoren RSI und MACD weisen im Tageschart ein Verkaufssignal auf. Der RSI scheiterte in den letzten sieben Tagen mehrfach in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 anzusteigen. Durch die aktuelle Hängepartie droht der RSI ebenfalls zurück in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 abzutauchen. Zwar hat der MACD nun die 0-Linie nach oben durchstoßen, durch die Trägheit des MACD-Indikators hilft dieses Kaufsignal den Bullen kurzfristig jedoch nicht.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,91 Euro.