Ripple arbeitet an einem neuen Kreditmodell für Fintechs und Zahlungsunternehmen. Auch XRP spielt dabei eine Rolle, allerdings anders als zunächst vermutet.

Ripple bringt reale Kredite auf den XRP Ledger – kann davon auch XRP profitieren?

Ripple bringt reale Kredite auf den XRP Ledger – kann davon auch XRP profitieren?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple, Clearpool und Cicada Partners starten Kreditvergabe auf dem XRP Ledger. â³

Institutionelle Kredite sollen aus realen Unternehmensfinanzierungen stammen. â³

RLUSD wird als Stablecoin für Kredite verwendet, XRP bleibt für Gebühren notwendig.

Clearpool testet derzeit die technische Integration im Devnet.

Ripple, Clearpool und Cicada Partners wollen institutionelle Kreditvergabe auf den XRP Ledger bringen. Anders als bei vielen DeFi-Modellen soll die Rendite dabei nicht aus Marktmechanismen entstehen, sondern aus Krediten an reale Unternehmen. Angesprochen werden vor allem Fintechs und Zahlungsdienstleister, die RLUSD für ihren laufenden Betrieb nutzen und dafür institutionelles Kapital aufnehmen.

Clearpool stellt die technische Infrastruktur für die Kreditpools bereit, während Cicada Partners die Kreditnehmer auswählt und deren Bonität überwacht. Ripple beteiligt sich als Investor am Fonds und stellt Kapital bereit. Wie groß der Fonds werden soll und welchen Betrag Ripple selbst investiert, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Ripple setzt auf institutionelle Kredite

Die Kredite sollen vollständig in RLUSD vergeben und zurückgezahlt werden. Dadurch könnte die Nachfrage nach dem Stablecoin steigen, wenn Fintechs oder Zahlungsunternehmen ihn tatsächlich für ihr Betriebskapital verwenden. XRP selbst wird dabei nicht verliehen, bleibt aber für Gebühren und die vorgeschriebenen Reserven innerhalb des Netzwerks notwendig.

Clearpool testet die Integration derzeit im Devnet. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben seit 2021 institutionelle Kredite im Umfang von mehr als 930 Millionen US-Dollar vermittelt. Cicada Partners kommt auf ein bisheriges Kreditvolumen von mehr als 860 Millionen US-Dollar und übernimmt beim neuen Fonds sowohl die Auswahl der Kreditnehmer als auch die laufende Überwachung.

Für Ripple liegt der Reiz des Modells darin, RLUSD stärker mit realer wirtschaftlicher Aktivität zu verbinden. Statt Renditen durch Liquidity Mining oder andere DeFi-Anreize zu erzeugen, sollen Zinsen aus tatsächlichen Unternehmenskrediten stammen.