Die Riester-Rente wird abgelöst. Mit dem Altersvorsorgedepot setzt die Bundesregierung auf kapitalmarktorientiertes Sparen. Doch können Bitcoin-Anleger davon profitieren?

Regierung beschließt Rentenreform: Warum Bitcoin Teil davon ist – aber eigentlich nicht

Regierung beschließt Rentenreform: Warum Bitcoin Teil davon ist – aber eigentlich nicht

Die Riester-Rente galt über Jahre als zentrale Säule der privaten Altersvorsorge. In der Praxis konnte sie diese Rolle jedoch nie vollständig erfüllen. Viele Verträge litten unter hohen Kosten, niedrigen Renditen und einer komplizierten Förderstruktur. Mit dem Altersvorsorgedepot leitet die Bundesregierung jetzt einen grundlegenden Kurswechsel ein. Ab Januar 2027 sollen Bürger gezielt in den Kapitalmarkt investieren können – staatlich gefördert. Auch Bitcoin ist Teil dieser privaten Rentenreform. Aber bitte nicht zu früh freuen: Das ist mehr Schein als Sein. Was dieser “Gamechanger” wirklich für Bitcoin-Anleger bedeutet.

Das Altersvorsorgedepot: Der neue Ansatz der Bundesregierung

Der Deutsche Bundestag hat die Reform am heutigen 27. März 2026 beschlossen. In der offiziellen Mitteilung heißt es:

Kernpunkt der Reform ist die Schaffung eines Altersvorsorgedepots, in dem die Bürger mit Aktien, Fonds und Exchange Traded Funds (ETF) für das Alter sparen sollen.

Das Modell setzt damit klar auf kapitalmarktorientierte Anlageformen. Die bisherige Beitragsgarantie der Riester-Rente entfällt. Stattdessen stehen Renditechancen und langfristiger Vermögensaufbau im Fokus. Gleichzeitig bleibt die staatliche Förderung bestehen und wird in Teilen ausgeweitet, etwa für Geringverdiener und Selbstständige. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil nennt die Reform einen “wirklichen Gamechanger”.

Welche Investments erlaubt sind

Das Altersvorsorgedepot folgt nicht dem Prinzip eines frei nutzbaren Wertpapierdepots. Vielmehr basiert es auf einem regulierten Rahmen mit klar definierten Anlageklassen.

Im Zentrum stehen breit gestreute Produkte wie globale ETFs und klassische Fonds. Diese gelten als geeignet für die Altersvorsorge, da sie Diversifikation ermöglichen und regulatorischen Standards entsprechen. Wirklich konkret wird die Bundesregierung aber nicht.

Daher hat BTC-ECHO beim Bundesfinanzministerium nachgefragt. Auf unsere Anfrage erklärt ein Sprecher: “Für die staatlich, aus Steuermitteln geförderte private Altersvorsorge müssen besondere Anforderungen mit Blick auf Volatilität und Risikoprofil gelten. Dies gilt insbesondere in einem sensiblen Bereich wie der Rente, wo hohe Verlustrisiken für den Einzelnen vermieden werden müssen.” Und weiter: “Daher sehen die förderfähigen Anlagenklassen keine Krypto-Werte vor – wie im Übrigen auch keine Einzelaktien”.

Bitcoin nicht Teil der neuen privaten Altersvorsorge

Bitcoin und andere Kryptowährungen finden im neuen Gesetz also keinen Platz. Entsprechend existiert weder eine direkte Fördermöglichkeit noch ein steuerlicher Vorteil innerhalb des neuen Vorsorgemodells.

Dennoch: BTC und ETH sind zwar risikobehaftet und meist volatiler als breit gestreute Aktienindizes. Aber eben nicht immer: Das zeigt sich aktuell an den Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Finanzmärkte.

Seit dem Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist der Aktienmarkt eingebrochen. Bitcoin und Co. sind dagegen leicht gestiegen I Quelle: Tradingview

Anhand der Kursdaten lässt sich ableiten, dass Bitcoin und Ethereum weniger stark gefallen sind als Einzelaktien und sogar ein von der Bundesregierung angesprochener ETF (Nasdaq 100). Das gilt auch im langfristigen Vergleich:

Eine Bitcoin-Altersvorsorge hat sich bisher mehr gelohnt, als eine Aktien-Rente I Quelle: Tradingview

“Zu großer Schritt für Bundesregierung”

Indem die Bundesregierung Bitcoin und Co. ausschließt, verschließt man auch den Zugang zu einer potenziell höheren Rendite – bei höherem Risiko. In einer staatlichen Rente mag das von Vorteil sein. Bei diesem privaten Altersvorsorgedepot ist der staatliche Zuschuss aber ohnehin gering. Und: Bürger sollten selbst entscheiden können, in welche Assets sie investieren.

Thomas Soltau scheint zu wissen, warum die Bundesregierung so zaghaft vorgeht. In einer öffentlichen Antwort auf LinkedIn erklärt das Smartbroker-Vorstandsmitglied mir: “Es wäre für eine Regierung, deren große Teile den Kapitalmarkt bis vor Kurzem als Casino bezeichneten, ein zu großer Schritt gewesen, auch noch Krypto mit aufzunehmen.”

Hintertür: Indirekte Bitcoin-Exposition über ETFs

Vollständig ausgeklammert ist Bitcoin aus dem neuen Altersvorsorgedepot der Bundesregierung übrigens nicht. Über die breit gestreuten ETFs kann es zu einer indirekten Exposition kommen. Viele große Indizes bilden Unternehmen ab, die im Krypto-Sektor tätig sind. Dazu zählen etwa Strategy, Coinbase oder Miner-Aktien.

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Wer über das Altersvorsorgedepot in entsprechende ETFs investiert, partizipiert damit in sehr begrenztem Umfang auch an Entwicklungen im Krypto-Markt. Der Effekt bleibt allerdings gering. Der Anteil solcher Unternehmen in global diversifizierten Indizes ist klein und hat nur einen marginalen Einfluss auf die Gesamtperformance.

Ob im Rahmen des Altersvorsorgedepots auch krypto-spezifische Indexfonds bespart werden können, ist bislang unklar.

Fazit: “Bitcoin-Rente” weiterhin in eigener Hand

Mit dem Altersvorsorgedepot rückt die Bundesregierung die private Altersvorsorge näher an den Kapitalmarkt. Das ist lobenswert, aber auch längst überfällig.

Bitcoin spielt in diesem System keine aktive Rolle. Eine Beteiligung erfolgt, wenn überhaupt, nur indirekt über breit gestreute Produkte. Für Anleger bedeutet das: Wer gezielt in Bitcoin investieren möchte, muss weiterhin außerhalb der staatlich geförderten Vorsorge aktiv werden.

Was zu bemängeln ist, denn: Mittlerweile denkt über ein Viertel der Deutschen darüber nach, in Bitcoin und Co. zu investieren. Das belegt eine Bitkom-Studie. Mehr noch: Gerade für jüngere Anleger gewinnt Bitcoin zunehmend an Bedeutung als Bestandteil der langfristigen Vermögensbildung.

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