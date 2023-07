Dies ist ein BTC-ECHO Plus+ Artikel. Plus+ Inhalte sind nur für Plus+ Mitglieder komplett sichtbar. Solltest du bereits ein Magazin-Abo haben, dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und sichere dir sofortigen Zugriff!

Neben Solana (SOL) und Cardano (ADA) profitierte auch der Layer-2 Altcoin Polygon (MATIC) von der positiven Gerichtsentscheidung für Ripple (XRP) im Rechtsstreit gegen die SEC. Der zwischenzeitliche Kursprung bis an den gleitenden Durchschnitt EMA200 (blau) bei 0,89 US-Dollar egalisierte den Abverkauf nach den SEC-Anschuldigungen gegen mehrere Altcoin-Projekte am 10. Juni. Die Kurserholung bei Polygon ließ den Kurs zurück über den EMA50 (orange) ausbrechen – ein erster Teilerfolg für die Käuferseite. Dass MATIC in Bezug auf die täglichen Nutzerzahlen in seinem Netzwerk zuletzt den Konkurrenten Solana (SOL) sowie auch den Platzhirsch Ethereum (ETH) überholen konnte, spricht für ein anhaltend hohes Interesse an Polygon. Aus charttechnischer Sicht ist die Rückeroberung der türkisen Widerstandszone als erster wichtiger Schritt zu einer nachhaltigeren Kurserholung zu werten.

Trotz vermehrter Gewinnmitnahmen zu Wochenbeginn konnte die Käuferseite den MATIC-Kurs vorerst bei 0,75 US-Dollar stabilisieren. Nun müssen die Bullen diesen positiven Trend weiter festigen und Polygon zeitnah zurück über die Widerstandsmarke bei 0,82 US-Dollar hieven, um einen erneuten Angriff in Richtung des Vorwochenhochs zu initiieren. Rutscht der MATIC-Kurs hingegen abermals unter die Marke von 0,70 US-Dollar ab, würde der Bereich um das letzte Zwischentief bei 0,64 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Polygon: Die bullishen Kursziele

Bullishe Kursziele: 0,82 USD, 0,95/0,97 USD, 1,02 USD, 1,15/1,19 USD, 1,25 USD, 1,33 USD, 1,52/1,57 USD

