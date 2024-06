Trotz fallender Kurse am Krypto-Markt verzeichnet das Polygon-Ökosystem starkes Wachstum. Das sind die Gründe und so könnte es mit MATIC weitergehen.

In diesem Artikel erfährst du: Warum das Polygon-Ökosystem immer mehr Nutzer hat

Welche Blockchains derzeit noch mehr Nutzer haben als Polygon

Was diese Entwicklungen für den MATIC-Kurs bedeuten

Wie die Zukunft von Polygon aussieht

Polygon (MATIC), einst als Matic Network bekannt und gefeierter Top-Performer des letzten Krypto-Bullrun, hat in den vergangenen Jahren einige Herausforderungen bewältigen müssen. Trotz des starken Wachstums von Konkurrenten wie Solana und verschiedenen Ethereum-Layer-2-Lösungen blieb Polygon hinter den Erwartungen zurück. Die Entwicklung des MATIC-Kurses enttäuscht und auch aktuell zeichnet sich im Kurschart der Kryptowährung noch keine Erholung ab.

Doch die jüngsten Entwicklungen und On-Chain-Daten zeichnen ein anderes Bild: Polygon scheint auf dem besten Weg zu sein, das weltweit am meisten genutzte Blockchain-Netzwerk zu werden und konnte jüngst sogar Solana überholen. Lediglich zwei Blockchains liegen derzeit noch vor Polygon. Welche das sind, warum das Polygon-Ökosystem trotz Flaute am Krypto-Markt so stark wächst und was diese Entwicklungen für den MATIC-Kurs bedeuten, schauen wir uns im Folgenden an.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden