Passives Einkommen mit Krypto und Aktien – so geht’s

Passives Einkommen erzielen und davon leben – das ist die Wunschvorstellung vieler Anleger. Ob im Krypto-Markt oder an den traditionellen Börsen: Wer die richtige Strategie fährt, kann sich mit genügend Einsatz über die Zeit einen Einkommensfluss aufbauen, von dem es sich leben lässt. In der neuen Masterclass in der BTC-ECHO Academy erfährst du Schritt für Schritt, wie es geht.

Von Krypto und Aktien leben: Das erwartet dich

In der neuen Masterclass für Börseneinsteiger erfährst du von Ajder Veliev, Börsenmillionär und Mitbegründer von FinMent, wie du mit wenig Zeitaufwand und ohne Vorerfahrung langfristig Vermögen durch monatliche Renditen an der Börse aufbauen kannst.

Anhand von Praxisbeispielen aus der Welt der Aktien und Kryptowährungen zeigt dir der ehemalige EUREX-Mitarbeiter Schritt für Schritt den gesamten Anlageprozess und wie du ihn für dich umsetzen kannst, ohne langwierig recherchieren und teures Lehrgeld bezahlen zu müssen.

Wie du dein Geld gewinnbringend anlegst, nach der Strategie der reichsten 1 Prozent

Wie du dir ein krisensicheres Portfolio aufbaust

Wie du die besten Werte aus allen Branchen und Märkten auswählst

Wann du kaufen musst, um hohe Gewinne zu erzielen

Über FinMent

FinMent steht für “Financial InvestMent” und blickt als Fin- und EdTech-Unternehmen auf mehr als 28 Jahre Handelserfahrung an den internationalen Börsen zurück. Ihr Ziel: Gemeinsam mit der Kundschaft die private Geldanlage zu revolutionieren. Als eine der wenigen Unternehmen im Finanzbereich verfügt FinMent über eine staatliche Anerkennung und Zulassung ihres Fernkurses durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht.