In diesem Artikel erfährst du: Weshalb der Bitcoin-Kurs kurzzeitig wieder unter 50.000 US-Dollar fiel

Wie der S&P 500 häufig den Trend am Krypto-Markt vorgibt

Warum der Häusermarkt in den USA für Anleger relevant ist

Wieso eine Dollar-Schwäche oftmals gut für Bitcoin ist

Entwicklungen in anderen Finanzmärkten können auf die Kurse von Bitcoin und Co. gravierenden Einfluss nehmen. In der Vergangenheit finden sich zahlreiche Belege, wie Marktschwankungen abseits des Krypto-Sektors die Kurse unmittelbar beeinflussten und das dürfte sich auch in Zukunft nicht ändern. Bestenfalls können Anleger, die sich informieren, Trends frühzeitig erkennen und positive oder negative Signale für ihre Handelsentscheidungen am Kryptomarkt nutzen. Allerdings zeigt sich auch, dass nicht jeder bedeutende Markt als Gradmesser für den Bitcoin-Trend geeignet ist.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden