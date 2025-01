In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf NEAR Protocol (NEAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Die Amtseinführung von Donald Trump führte zu starker Volatilität am Kryptomarkt, wobei Bitcoin (BTC) ein neues Allzeithoch erreichte und bei 102.000 US-Dollar guten Support fand. Die meisten Altcoins litten unter diesen Schwankungen, allerdings zeigte sich NEAR relativ unbeeindruckt. Seit der letzten Analyse hat sich im Tageschart wenig verändert: NEAR testete den 800er Daily EMA (Exponential Moving Average), der als solide Unterstützung fungiert, ebenso wie die blaue Support-Box, die nicht unterschritten wurde.

Um den Aufwärtstrend fortzusetzen, muss NEAR nun den 200er und 50er Daily EMA durchbrechen und so die gelbe Widerstandslinie überwinden. Die Heatmap (oben im Chart) zeigt zwar, dass sich unterhalb des aktuellen Kurses (bei 4 US-Dollar) mehr Liquidität befindet, doch sofern die blaue Box und der 800er Daily EMA weiter als Support halten, erscheint ein Rückgang in diese Regionen weniger wahrscheinlich. Stattdessen könnte NEAR die oberhalb gelegenen Liquiditätszonen um 6,50 US-Dollar ansteuern.

NEAR Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)



4-Stunden-Chart: W-Pattern als Chance für eine Trendwende

Im 4-Stunden-Chart könnte sich bei NEAR ein W-Pattern andeuten, obwohl dessen Struktur noch nicht ideal ausgeprägt ist. Die größte Hürde besteht darin, den 50er, 200er und 800er EMA sowie die gelbe diagonale Widerstandslinie zu überwinden. Gelingt dieser Durchbruch, könnte das potenzielle W-Pattern bestätigt werden. Ein anschließender Retest dieser Marken würde die neue Aufwärtsbewegung festigen.

Near Protocol (NEAR) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Near Protocol (NEAR) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Near Protocol kaufen Leitfaden

Betrachtet man den VPVR (Volume Profile Visible Range), ein Indikator, der das gehandelte Volumen auf unterschiedlichen Kursniveaus abbildet, zeigt sich zwischen 5,40 US-Dollar und 7 US-Dollar kein erheblicher Widerstand. Entsprechend hätte NEAR im Falle eines Durchbruchs Spielraum für deutliche Kurssteigerungen.

Auch die Liquidation Levels sprechen für einen Aufwärtsimpuls, da sich viele größere Positionen über dem aktuellen Kurs befinden. Der RSI (Relative Strength Index) liegt mit rund 50 Punkten in der neutralen Zone und könnte ohne Probleme weiter ansteigen. Zudem nimmt das negative Momentum im Histogramm des MACD (Moving Average Convergence Divergence) allmählich ab, was für einen Übergang in den positiven Bereich sprechen könnte.

Eine entscheidende Rolle wird dabei Bitcoin zukommen. Sollte BTC seinen jüngsten Schub nach oben fortsetzen, könnte NEAR davon stark profitieren und in Richtung höherer Kursziele durchstarten.

NEAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.