Der Kurs von Near Protocol (NEAR) korrigierte zuletzt deutlich. Kann die heutige Gegenbewegung eine neue Erholungsrallye initiieren?

In diesem Artikel erfährst du: Wieso die Schwäche des AI-Sektors den Kurs des Near Protocols aktuell belastet

Welche Supportlevels nun zwingend verteidigt werden müssen, um eine Korrekturausweitung abzuwenden

Warum erst ein Ausbruch über das Monatshoch einen nachhaltigen Befreiungsschlag initiieren dürfte

Der Kurs der Layer1-Blockchain Near Protocol (NEAR) konnte sich trotz einer technischen Gegenbewegung nicht nachhaltig befreien. Trotz besser als erwarteter Quartalszahlen des Chip-Giganten Nvidia rutschte der NEAR-Kurs in den letzten sieben Handelstagen um 16 Prozent gen Süden ab. In den letzten Stunden geben die Bullen jedoch ein leichtes Lebenszeichen von sich und versuchen im Bereich der Tagesschlusskurse von Anfang August eine Gegenbewegung zu initiieren. Der Zone zwischen 3,61 US-Dollar und 3,48 US-Dollar kommt eine Schlüsselbedeutung zu. Die Käuferseite muss nun alles daran setzen, diesen Bereich zu verteidigen und den NEAR-Kurs schnell zurück in Richtung der 20-Tagelinie (EMA20) bei 4,17 US-Dollar zu hieven.

Welche Chartmarken darüber hinaus auf der Oberseite relevant werden dürften und wie weit Near Protocol im Fall eines anhaltenden Verkaufsdrucks abgeben könnte, wird im Folgenden analysiert.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden