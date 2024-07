Der Kurs von Near Protocol kann sich in den letzten zwei Handelswochen deutlich erholen und viele Top 100 Altcoins outperformen.

In diesem Artikel erfährst du: Wieso Near Protocol vom neuen Grayscale KI-Fonds profitieren könnte

Welche Chartniveaus nun zwingend gehalten werden müssen, um die bullishe Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden

Warum schwache Quartalszahlen aus dem Chipsektor auch den NEAR-Kurs belasten dürften

Nach einem zwischenzeitlichen Kursrücksetzer von Anfang Juni bis zum Tag des Selloffs am 5. Juli von 47 Prozent, konnte sich der Kurs der Layer1-Blockchain Near Protocol (NEAR) in den letzten 13 Handelstagen um knapp 60 Prozent erholen. Durch diesen Anstieg egalisierten die Bullen einen Großteil des vorherigen Selloffs. Nun gilt es für die Käuferseite am Drücker zu bleiben und den starken Widerstandsbereich um 6,55 US-Dollar zeitnah zurückzuerobern. Hier scheiterte die Käuferseite zur Wochenmitte. Aktuell handelt Near Protocol mit 6,96 US-Dollar rund 34 Prozent unter seinem Höchststand aus 2024. Im Gegensatz zu vielen anderen Altcoins, zeigt sich der Kurs damit wie schon im März und April verhältnismäßig resilient.

Solange sich der NEAR-Kurs nun in den kommenden Wochen nachhaltig oberhalb des Supportbereichs um 5,50 US-Dollar festsetzen kann, stehen die Chancen für eine Trendfortsetzung gen Norden weiter gut. Welche Chartmarken für die nächste Zeit relevant sind.

