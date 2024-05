In diesem Artikel erfährst du: Wieso Near Protocol aktuell als Outperformer gilt

Welche Chartniveaus für steigende Kurse zwingend verteidigt werden müssen

Warum gute Nvidia Quartalszahlen dem NEAR-Kurs neuen Schub verleihen könnten

Der Kurs der Layer1-Blockchain Near Protocol (NEAR) konnte in den ersten drei Handelsmonaten in 2024 deutlich im Wert zulegen und stieg in der Spitze um rund 200 Prozent gen Norden. Den Kursanstieg hat die selbsternannte AI-Blockchain teilweise auch dem Hype des Sektors Künstliche Intelligenz zu verdanken. Vom Jahreshoch bei 9,01 US-Dollar korrigierte der NEAR-Kurs im Zuge des Abverkaufs im April zwischenzeitlich um 52 Prozent auf 4,28 US-Dollar, bevor die Bullen das Ruder wieder übernahmen und eine Erholungsbewegung bis an die 7,91 US-Dollar initiierten. Hier scheiterte die Käuferseite mit einer Rückeroberung des Supertrends. Aktuell handelt Near Protocol mit 7,13 US-Dollar rund 20 Prozent unter seinem Höchststand aus 2024. Im Gegensatz zu vielen anderen Altcoins, zeigt sich der Kurs damit verhältnismäßig resilient.

Solange sich der NEAR-Kurs in Vorerwartung auf die Quartalszahlen von Nvidia am 22. Mai behaupten kann, stehen die Chancen für eine Trendfortsetzung gen Norden vorerst gut. Welche Chartmarken für die kommende Zeit relevant sind, wird im Folgenden analysiert.

