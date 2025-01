In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf NEAR Protocol (NEAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Da Bitcoin (BTC) seinen Support bei 91.000 US-Dollar verteidigen konnte, blieb auch NEAR an der oberen hellblauen Linie stabil. Auf diese Weise könnte NEAR – ähnlich wie an der unteren hellblauen Linie – einen dreifachen Boden ausbilden. Neben dieser Unterstützungsstruktur findet sich noch die gelbe Box als Widerstand, an der zugleich auch der 50er Daily EMA (Exponential Moving Average) verläuft. Ein nachhaltiger Aufwärtsimpuls erfordert allerdings weiterhin die Mithilfe von BTC, der jüngst seinen eigenen 50er Daily EMA zurückgewinnen konnte.

Gelingt es NEAR, die gelbe Box zu durchbrechen, könnte der Kurs die dort liegende Liquidität anlaufen. Kommt es hingegen zu einer Korrektur bei BTC, wäre ein erneutes Ansteuern der blauen Box für NEAR wahrscheinlich, wo sich auch der 800er EMA und potenzielle Liquiditätszonen befinden. Die Entscheidung fällt voraussichtlich in den kommenden Bewegungen: Ein anhaltender Kaufdruck könnte den Trend weiter nach oben tragen.

NEAR Tageschart & Liquidation Map (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Dreifacher Boden und Signalgebung durch RSI und MACD

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich NEAR in einer starken Verfassung: An der hellblauen Support-Linie, auf dem „M2 Level“, formierte sich ein dreifacher Boden. Der RSI (Relative Strength Index) befand sich zuvor im überverkauften Bereich und kehrt nun mit Durchbrechen der Signallinie energisch zurück (weißer Kreis). Dasselbe gilt für den MACD (Moving Average Convergence Divergence), bei dem die Trendlinie ebenfalls die Signallinie überwindet und das negative Momentum im Histogramm deutlich abnimmt.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Die Liquidation Levels (oben im Chart) verdeutlichen, dass NEAR sämtliche Positionen unterhalb des aktuellen Kurses abgeholt hat. Daraus ergibt sich ein günstiges Szenario für einen Aufwärtsimpuls, sofern BTC die eingangs erwähnte Unterstützung hält. Ab 5,40 US-Dollar dürfte es für NEAR allerdings noch einmal besonders spannend werden, da dort alle wichtigen Daily- und 4-Stunden-EMAs aufeinandertreffen und somit einen ausgeprägten Widerstandsbereich bilden. Sollte BTC die Marke von 97.000 US-Dollar anlaufen, den 200er EMA im 4-Stunden-Chart zurückgewinnen und verteidigen, hätte NEAR deutlich bessere Chancen, auch seine eigenen EMA-Barrieren zu durchbrechen.

NEAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Heatmap (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.