In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf NEAR Protocol (NEAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

NEAR hält sich derzeit nur knapp an der grünen Support-Linie auf dem Tageschart und hat bislang kein tieferes Tief gebildet. Sollte dieser Support jedoch brechen, könnte die blaue Linie als nächste Unterstützung dienen, bevor ein weiterer Rückgang wahrscheinlich wird.

Der 13er Daily EMA übt weiterhin Druck auf den Kurs aus, während NEAR nach oben hin zunächst die gelbe Widerstandslinie durchbrechen müsste. Anschließend würde die rote Linie als nächster Widerstand fungieren, bevor ein nachhaltiger Trendwechsel in Betracht gezogen werden könnte. Entscheidend wäre dabei die Rückeroberung des 50er Daily EMA – ein anspruchsvolles Szenario, solange der gesamte Markt unter starkem Verkaufsdruck steht.

Solange Bitcoin (BTC) keinen stabilen Support findet, bleibt es für NEAR schwierig, eine nachhaltige Bodenbildung zu vollziehen. Die Heatmap (oben rechts im Chart) zeigt zudem, dass sich bei 2,50 US-Dollar noch eine erhebliche Menge an Liquidität befindet, die der Kurs möglicherweise abholen könnte. Sollte dies eintreten, würde NEAR ein tieferes Tief markieren, was weitere Abverkäufe begünstigen könnte.

NEAR Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: W-Pattern oder weiterer Abverkauf?

Auf dem 4-Stunden-Chart notiert NEAR aktuell an einem entscheidenden Support-Niveau. Sollte dieser Bereich halten, könnte sich ein W-Pattern formen, das den Kurs kurzfristig bis zum 50er EMA pushen könnte. Dort würde sich dann entscheiden, ob NEAR den Widerstand durchbricht und bis zum 200er EMA aufsteigt oder ob der Kurs am 50er EMA scheitert und erneut abverkauft wird. Im letzteren Fall wäre ein Bruch des Supports an der grünen Linie möglich.

Der RSI (Relative Strength Index) befindet sich im überverkauften Bereich, zeigt jedoch eine leichte Erholung und könnte möglicherweise eine bullish verlaufende Divergenz ausbilden. Ob sich diese tatsächlich durchsetzt, bleibt jedoch fraglich, insbesondere angesichts der aktuellen Marktsituation. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt weiterhin negatives Momentum, was eher für fallende Kurse spricht.

Die Analyse der Liquidation Levels (oben rechts im Chart) zeigt, dass Short-Positionen in der aktuellen Preisspanne dominieren, wobei das Short-Delta bei 100 Millionen US-Dollar liegt. Dies könnte kurzfristig noch zu einem kleineren Push nach oben führen, um Liquidität abzufangen.

Letztlich bleibt Bitcoin der entscheidende Faktor – die weitere Entwicklung von BTC sowie die Marktlage zum Wochenende könnten maßgeblich beeinflussen, ob NEAR eine Erholung einleitet oder weiter unter Druck gerät.

NEAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.